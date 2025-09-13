İsrail vahşetinin korkunç boyutunu ortaya koyan araştırma: Gazze'de can kaybı yarım milyondan fazla

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırıları tüm dünyanın gözü önünde sürüyor.

Gazze'yi bombalayan, vatandaşları zorla tahliye ettiren ve açlığı silah olarak kullanan İsrail'in vahşeti nedeniyle ölüm ve yıkım hızla artıyor.

Şehirde ilaç, su, yiyecek ve barınak eksikliği, özellikle çocuklar ve kadınlar arasında ciddi kayıplara yol açıyor.

Gazze'de şehit sayısı resmi rakamla 64 bini aştı

Resmi verilere göre Gazze'de 64 binden fazla kişi hayatını kaybetti, ancak gerçek ölçeğin çok daha büyük olduğu belirtiliyor.

Gazeteci ve aktivist Ralph Nader, Batı medyasını Gazze'deki gerçek ölüm sayısını doğru şekilde raporlamaya çağırdı.

Nader'e göre ölümlerin yalnızca doğrudan şiddetten değil, aynı zamanda dayatılmış yoksunluk ve insani krizden kaynaklanan dolaylı nedenlerden de meydana geldiğini vurgulamak gerekiyor.

"Gazze'de 680 bin kişi hayatını kaybetti"

Yapılan akademik araştırmalar, Gazze'de toplam 680 bin ölüm olduğunu ortaya koyuyor; 136 bin kişi doğrudan şiddet, 544 bin kişi ise yiyecek, su, ilaç ve barınak eksikliği gibi nedenlerle hayatını kaybetti.

Nader, doğru rakamların paylaşılmasının insani yardım çağrılarını, ateşkes talebini ve barış çabalarını güçlendireceğini belirtiyor.

Ölüm sayısı hızla artabilir

Gazze'de devam eden bombardıman ve açlık tehdidi, ölüm sayısının önümüzdeki dönemde hızla artacağını gösteriyor.

Can kaybının eksik raporlaması ise ölen yüz binlerce kişiyi görünmez kılıyor.

Resmi rakamlara göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda 64 bin 803 kişi hayatını kaybetti, 164 bin 264 kişi yaralandı.







