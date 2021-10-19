İsrail yönetimi hakkında çarpıcı iddia: İran'ın nükleer tesislerini vurabilmek için 1,5 milyar dolar fon ayırdı

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, İsrail yönetimi İran'ın nükleer tesislerini vurabilmek için yaklaşık 1,53 milyar dolar (5 milyar yeni İsrail şekeli) fon ayırdı.

Haberde, söz konusu fonun 3 milyar şekelinin bu yılın, 2 milyar şekelinin ise gelecek yılın bütçesine ekleneceği belirtildi.

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İddialara ilişkin henüz açıklama yok

Bu fonun, İran'ın nükleer tesislerine saldırma kabiliyetini artırabilmek için uçaklara, istihbarat toplamaya ve özel silahlanmaya ayrılacağı ileri sürüldü. Kanal 12'nin iddiasına ilişkin İsrailli resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

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İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, geçen ay yerel bir haber sitesine yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına yönelik saldırı planlarını "büyük ölçüde hızlandırdıklarını" söylemişti.