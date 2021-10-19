Dünya İsrail yönetimi hakkında çarpıcı iddia İranın nükleer tesislerini vurabilmek için 1,5 milyar dolar fon ayırdı
ORTADOĞU

İsrail yönetimi hakkında çarpıcı iddia: İran'ın nükleer tesislerini vurabilmek için 1,5 milyar dolar fon ayırdı

İsrail yönetiminin, İran'ın nükleer tesislerine saldırı kabiliyetini artırmak için 5 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 1,53 milyar dolar) fon ayırdığı iddia edildi. Kanal 12'nin öne sürdüğü iddiaya ilişkin İsrailli resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

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Haber Merkezi AA
İsrail yönetimi hakkında çarpıcı iddia: İranın nükleer tesislerini vurabilmek için 1,5 milyar dolar fon ayırdı
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İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, İsrail yönetimi İran'ın nükleer tesislerini vurabilmek için yaklaşık 1,53 milyar dolar (5 milyar yeni İsrail şekeli) fon ayırdı.

Haberde, söz konusu fonun 3 milyar şekelinin bu yılın, 2 milyar şekelinin ise gelecek yılın bütçesine ekleneceği belirtildi.

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İddialara ilişkin henüz açıklama yok

  • Bu fonun, İran'ın nükleer tesislerine saldırma kabiliyetini artırabilmek için uçaklara, istihbarat toplamaya ve özel silahlanmaya ayrılacağı ileri sürüldü. Kanal 12'nin iddiasına ilişkin İsrailli resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

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İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, geçen ay yerel bir haber sitesine yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına yönelik saldırı planlarını "büyük ölçüde hızlandırdıklarını" söylemişti.

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