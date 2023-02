İsrail'de yer yerinden oynuyor: Sayı yüz bini aştı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için posta güvercini yarışması düzenlendi. Filistin Posta Güvercini Yetiştiricileri Birliği ile Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi'ne bağlı Esirler Birliği, Gazze'de "hapishanelerde ve dışarıda birlikteyiz" temasıyla düzenlenen etkinlikte yaklaşık 200 posta güvercinini yarıştırdı. Yarışmaya katılan yetiştiricilerin her biri güvercinine İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek ve dayanışma mesajları verirken, etkinlikte toplanan Filistinliler de İsrail hapishanelerindeki tutukluların fotoğrafları ve destek afişleri taşıdı. Filistin Posta Güvercini Yetiştiricileri Birliği yetkilisi Gassan Küllab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Posta güvercini, gurbete tahammül etmediği için vatanına özlem duyar. Posta güvercini hiçbir şekilde vatanından kopamıyor, işte Filistinli tutuklularla ortak özelliği de budur." dedi. İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların da her gün vatanlarının özlemini çektiğine işaret eden Küllab, yarışmada yaklaşık 200 güvercinin yarıştığına dikkati çekti. - Filistinli tutuklulara yönelik yeni kısıtlamalar Filistin Esirler Cemiyeti, 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in, özellikle Nefha ve Celbu cezaevlerindeki koğuşlara nakledilen tutukluların duş saatlerini azaltacağını, gün içinde her bir koğuşa bir saat duş izni vereceğini ve su miktarını kısıtlayacağını duyurmuştu. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından 14 Şubat'ta yapılan ortak açıklamaya göre, Filistinli tutuklular, İsrail'in aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in kendilerini hedef alan söylem ve taleplerini protesto ederek "itaatsizlik eylemine" başlamıştı. Esirler Cemiyeti verilerine göre İsrail'deki 23 hapishane, gözaltı ve soruşturma merkezlerinde 160'ı çocuk 4 bin 780 Filistinli bulunuyor.