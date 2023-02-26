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Dünya

İsrail'de yer yerinden oynuyor: Sayı yüz bini aştı

İşgalci İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına karşı düzenlenen gösterilerin sekizinci haftasında sokağa çıkan İsrailli sayısı 100 bini geçti.

09:19 . 26/02/2023 Pazar
AA
İsrail'de protesto gösterileri.

İsrail'de protesto gösterileri.

İşgalci İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı ülke genelinde gösteri düzenleyen İsrailliler, protestoların sekizinci haftasında yine sokağa çıktı.

Başta Tel Aviv olmak üzere Hayfa, Birüssebi, Herzliya, Netanya gibi kentler ve Kudüs'ün batısında kalan işgal altındaki bölgedeki gösterilere, aralarında muhalefet liderleri ve eski devlet yetkililerinin de yer aldığı yüz binden fazla İsrailli katıldı.

Tel Aviv’de 160 bin kişi meydanlarda

Önceki haftalarda olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv’de on binlerce protestocu Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi önünde toplandı.

İsrail televizyonu Kanal 13’e göre, Tel Aviv mitingine 160 bin protestocu katıldı.

Göstericiler, Netanyahu'nun Başbakanlığı aleyhinde, İngilizce "Suç Bakanı" (Crime Minister) yazılı pankartlar ile koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı siyasileri eleştiren dövizler taşıdı.

Taşınan dövizlerde, Binyamin Netanyahu’nun lakabı “Bibi”ye atfen, “Bibi Escobar” ve “Bibius Ceesar” gibi yazılar yer aldı.

İsrail’in farklı sivil toplum örgütleri ve iş sektörlerinden temsilciler ile siyasi isimler, meydanda kurulan sahnede demokrasi yanlısı konuşmalar yaptı.

Tel Aviv mitingindeki protestocular arasında, aşırı dindar Yahudi partilerin de yer aldığı hükümet koalisyonunun kadın hakları konusunda tehdit oluşturduğunu savunan aktivist kadınlar da yer aldı.

Yüzden fazla gönüllü kadın, Margaret Atwood’un distopya türünde yazdığı ve kadınları ezen kurgusal bir toplumu anlatan Damızlık Kızın Öyküsü (Handmaid’s Tale) adlı kitapta tasvir edilen kadınlar gibi beyaz şapka ve kırmızı cübbeden oluşan kostüm giyerek yürüdü.

Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı politikalarına ve Filistin’deki işgale karşı çıkan bazı gruplar da Filistin bayrakları ile “Herkes özgür olana kadar kimse özgür değil”, “Siyonizmden kurtuluş” yazılı dövizler taşıdı.

Bir grup protestocu, Tel Aviv’in merkezi Ayalon otoyolunu trafiğe kapattı. Polisin müdahale ettiği gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.

Ülkenin en büyük kentlerinden Hayfa’da son haftalarda gösterilere en yüksek oranda katılım sağlandı.

İsrail polisinin aktardığına göre Hayfa’daki gösterilere 30 binden fazla kişi katıldı.

Herzliya kentindeki hükümet karşıtı protestocular, hükümetin yargı düzenlemesine karşı kentin belediye binasına İsrail'in Bağımsızlık Bildirgesi'nin yazılı olduğu dev bir pankart astı.

Netanyahu hükümetinin "yargı reformu"

İsrail'de on binlerce kişinin, başta Tel Aviv olmak üzere farklı kentlerde Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı sürdürdüğü kitlesel gösteriler 8 haftayı geride bıraktı.

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı merci olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırı olduğu gerekçesiyle Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınacağını belirtmişti.

Düzenleme aynı zamanda, Yüksek Mahkeme başkanının şu an yürürlükte olduğu üzere kıdem esasına göre değil, hükümetin seçtiği kişilerin çoğunlukta olduğu yargı komitesi tarafından atanmasını öngörüyor. Bu da Yüksek Mahkeme başkanının atanmasında büyük oranda başbakanın söz sahibi olacağı anlamına geliyor.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, hükümetin yargı düzenlemesine karşı itirazlarını yazılı olarak iletmiş, kaygılarının "güçler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve bireysel hakların korunması"nın bozulması üzerinde toplandığını paylaşmıştı.


Posta güvercinleri İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için yarıştırıldı
Posta güvercinleri İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için yarıştırıldı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için posta güvercini yarışması düzenlendi. Filistin Posta Güvercini Yetiştiricileri Birliği ile Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi'ne bağlı Esirler Birliği, Gazze'de "hapishanelerde ve dışarıda birlikteyiz" temasıyla düzenlenen etkinlikte yaklaşık 200 posta güvercinini yarıştırdı. Yarışmaya katılan yetiştiricilerin her biri güvercinine İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek ve dayanışma mesajları verirken, etkinlikte toplanan Filistinliler de İsrail hapishanelerindeki tutukluların fotoğrafları ve destek afişleri taşıdı. Filistin Posta Güvercini Yetiştiricileri Birliği yetkilisi Gassan Küllab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Posta güvercini, gurbete tahammül etmediği için vatanına özlem duyar. Posta güvercini hiçbir şekilde vatanından kopamıyor, işte Filistinli tutuklularla ortak özelliği de budur." dedi. İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların da her gün vatanlarının özlemini çektiğine işaret eden Küllab, yarışmada yaklaşık 200 güvercinin yarıştığına dikkati çekti. - Filistinli tutuklulara yönelik yeni kısıtlamalar Filistin Esirler Cemiyeti, 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in, özellikle Nefha ve Celbu cezaevlerindeki koğuşlara nakledilen tutukluların duş saatlerini azaltacağını, gün içinde her bir koğuşa bir saat duş izni vereceğini ve su miktarını kısıtlayacağını duyurmuştu. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından 14 Şubat'ta yapılan ortak açıklamaya göre, Filistinli tutuklular, İsrail'in aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in kendilerini hedef alan söylem ve taleplerini protesto ederek "itaatsizlik eylemine" başlamıştı. Esirler Cemiyeti verilerine göre İsrail'deki 23 hapishane, gözaltı ve soruşturma merkezlerinde 160'ı çocuk 4 bin 780 Filistinli bulunuyor.

#İsrail
#İsrail Başbakanı Netanyahu
#Protesto
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