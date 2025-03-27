İsrail’den katliama devam

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart sonrasında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 830 kişi hayatını kaybederken, 1787 kişi yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında önceki gece 39 kişinin öldürüldüğünü ve 124 yaralının tespit edildiği bildirildi. Gazze Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırmında en az 50 bin 183 Filistinlinin öldürülğünü ve 113 bin 828 kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, gerçekleşen saldırılarda 124 kişinin daha yaralandığı belirtilirken ateşkesin bozulmasından bu yana ise bin 787 kişi yaralanırken yaklaşık 830 kişinin de öldürüldüğü kaydedildi. Gazze Hükümeti Medya Ofisi, enkaz altında kaybolan binlerce Filistinlinin öldüğünün varsayıldığını söyleyerek şehit sayısının 61 bin 700'ün üzerinde olduğunu belirtti. Katil İsrail, Filistinlileri öldürmeye devam ederken islam dünyası ise izlemekle yetiniyor.