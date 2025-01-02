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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Patlama sesi Şam'dan duyuldu

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Patlama sesi Şam'dan duyuldu

Semih Kara
Semih Kara
17:252/01/2025, Perşembe
AA
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Terörist İsrail'e ait savaş uçakları, Şam'ın güneyini vurdu.
Terörist İsrail'e ait savaş uçakları, Şam'ın güneyini vurdu.

İşgalci İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısındaki Tel Şehim Tepesi'nde bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çöken Baas rejimi güçlerince daha önce karargah olarak kullanılan bir nokta, İsrail güçlerinin hava saldırısıyla hedef alındı. Saldırı sonrası başkentte şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Tampon bölgeyi işgal etmişti

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan terörist İsrail, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.


#israil
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