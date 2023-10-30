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Dünya

İsrail’in BM temsilcisinden skandal çağrı: Ne barbarlığa ne de katliama doymadılar

Eli kanlı İsrail ordusu, Gazze'de katliam yaptı. 24 günde 8 binden fazla sivili hayattan kopardı. Abluka altına aldığı Gazze'ye insani yardımları bile yasakladı. İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, bir skandala imza attı. Gazze'ye yapılacak yardımların önlenmesi için "BM'ye fon sağlamayı durdurun" çağrısı yaptı.

11:17 - 30/10/2023 Pazartesi
AA
İnsanlık dışı sözlere tepkiler çığ gibi

İnsanlık dışı sözlere tepkiler çığ gibi

Gazze 2,5 milyon kişinin yaşadığı, 45 kilometrekarelik bir alandı… Herkes tarafından 'açık hapishane' olarak tanımlandı. Bir yanı uçsuz bucaksız denize bir yanı ise İsrail'in inşa ettiği 6 metre yüksekliğindeki beton duvarlara bakan Gazze'de, tarihin en büyük katliamı yaşandı. Katil İsrail adeta Gazze'de büyük bir soykırım yaptı.

7 Ekim'den bu yana, İsrail'in düzenlediği her saldırıda kadın, bebek, çocuk binlerce masum Filistinli hayattan koparıldı. Ne evladını kaybeden anne babaların feryadını, ne de ailesini kaybeden çocukların ağlayışlarını duyan olmadı.

Gazze'yi abluka altına alan İsrail, şehri elektrik ve yakıtsız bıraktı. Gıdanın bile girmediği bölgede milyonları açlığa mahkum etmesine dünya ses çıkartmadı.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan
İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, skandal bir açıklamaya imza attı.
Uluslararası topluma Birleşmiş Milletler'e (BM) fon sağlamayı durdurma çağrısı yaptı. Gilad Erdan'ın BM'nin Gazze'ye yardımını engellemek ve Filistinleri ölüme terk etmek istemesine tepki yağdı.

Erdan, daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iki kez istifa çağrısı yapmıştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden da samimiyetsiz bir açıklama yaptı. Daha önce "Gazze için kırmızı çizgimiz yok" diyen Biden bu kez de Gazze Şeridi'ne insani yardım çağrısı yaptı.



İsrail'in Gazze'deki vahşeti 24. gününde: 3 bin 457'si çocuk 8 bin 306 Filistinli katledildi!
İsrail'in Gazze'deki vahşeti 24. gününde: 3 bin 457'si çocuk 8 bin 306 Filistinli katledildi!

Terör devleti İsrail'in 24 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze'de soykırım yaşanıyor. Gece boyu saldırılara devam eden İsrail, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 12 bin kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit etti. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, "İsrail'in, Holokost'u bile geride bırakan savaşta hala Gazze Şeridi'nde elektrik ve içme suyunu kesmeyi, akaryakıt, ilaç ve gıda yardımlarını engellemeyi sürdürdüğünü" söyledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 8 bin 306'ya yükseldiğini ve ölenlerin 3 bin 457'sinin çocuk, 2 bin 236'sının kadın olduğunu açıkladı. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler.


#Gazze
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