İsrail’in BM temsilcisinden skandal çağrı: Ne barbarlığa ne de katliama doymadılar

İnsanlık dışı sözlere tepkiler çığ gibi
Gazze 2,5 milyon kişinin yaşadığı, 45 kilometrekarelik bir alandı… Herkes tarafından 'açık hapishane' olarak tanımlandı. Bir yanı uçsuz bucaksız denize bir yanı ise İsrail'in inşa ettiği 6 metre yüksekliğindeki beton duvarlara bakan Gazze'de, tarihin en büyük katliamı yaşandı. Katil İsrail adeta Gazze'de büyük bir soykırım yaptı.
7 Ekim'den bu yana, İsrail'in düzenlediği her saldırıda kadın, bebek, çocuk binlerce masum Filistinli hayattan koparıldı. Ne evladını kaybeden anne babaların feryadını, ne de ailesini kaybeden çocukların ağlayışlarını duyan olmadı.
Gazze'yi abluka altına alan İsrail, şehri elektrik ve yakıtsız bıraktı. Gıdanın bile girmediği bölgede milyonları açlığa mahkum etmesine dünya ses çıkartmadı.
Erdan, daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iki kez istifa çağrısı yapmıştı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden da samimiyetsiz bir açıklama yaptı. Daha önce "Gazze için kırmızı çizgimiz yok" diyen Biden bu kez de Gazze Şeridi'ne insani yardım çağrısı yaptı.