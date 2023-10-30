İsrail’in BM temsilcisinden skandal çağrı: Ne barbarlığa ne de katliama doymadılar

Gazze’ye kara harekatı düzenlemek isteyen ABD ve İsrail Özel Kuvvetleri’nden oluşan bir birliğin keşif yapmak ve rehineleri kurtarmak için girdiği Gazze şeridinde vurulduğu ve ağır kayıplar verdiği Pentagon’un eski danışmanı Emekli Albay Macgregor tarafından açıklandı. İsrail’in şu ya da bu şekilde zaferini hayal edemediği gibi aynı zamanda İran ile savaş riski barındırdığı için çatışmanın ABD için de çok tehlikeli olduğuna dikkat çeken Macgregor, ABD’nin askeri gücünün yakın tarihin en ‘zayıf noktasında’