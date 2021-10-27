Dünya İsrailin Filistini işgali devam ediyor 3 binden fazla yasa dışı konut inşasına onay
ORTADOĞU

İsrail'in Filistin'i işgali devam ediyor: 3 binden fazla yasa dışı konut inşasına onay

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 3 bin 144 yeni konut inşa edilmesine onay verdi. AB, geçtiğimiz günlerde İsrail hükümetine yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, inşaatları durdurma çağrısında bulunmuştu.

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Haber Merkezi AA
İsrailin Filistini işgali devam ediyor: 3 binden fazla yasa dışı konut inşasına onay
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Yerel basında yer alan haberde, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Planlama Komitesinin Batı Şeria'da yasa dışı 3 bin 144 yeni konut inşasını kabul ettiği belirtildi. ABD ve Avrupa Birliğinden gelen tepkilere rağmen Tel Aviv yönetiminin yasa dışı konut inşasına onay vermesi ise dikkati çekti.

  • Bu kararla İsrail, Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasının ardından ilk kez yasa dışı konut inşasına onay vermiş oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buralarda 450 bine yakın Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

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AB'den İsrail'e çağrı: Yerleşimleri durdur

Avrupa Birliği (AB), geçtiğimiz günlerde İsrail hükümetine yeni yerleşim inşaatlarını durdurma çağrısında bulunmuştu. Yerleşimlerin uluslararası hukukta yasa dışı olduğu vurgulanan açıklamada, bunların aynı zamanda iki devletli çözüm ve İsrail ile Filistin arasında kalıcı ve kapsamlı barışın önünde engel teşkil ettiği ifadelerine yer verilmişti.

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