İsrail'in ırkçı Bakanı Ben-Gvir kana doymuyor: 'Gazze'ye olağanüstü güçle hemen saldırma' çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) üst düzey İsrail-Filistin oturumunda konuştu. BM Şartı tarafından yetkilendirilen Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getirmekte yine başarısız olduğunu ifade eden Bakan Fidan, "İki devletli, Filistin ve İsrail'e güvenlik güvenceleri sağlayan barış süreci için artık kolları sıvamak" gerektiğinin altını çizdi. Söz konusu anlaşmanın uygulanmasının sağlanması gerektiğine dikkati çeken Fidan, bu çerçevede Türkiye'nin bir garantörlük önerisi sunduğunu, bu çerçevede bir mekanizmanın barışı güvence altına alabileceğini ve tarafların anlaşmayı ihlal etmelerini engelleyebileceğini kaydetti.