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İsrail'le diplomatik ilişkileri kesmişti: Kolombiya'dan yeni hamle

İsrail'le diplomatik ilişkileri kesmişti: Kolombiya'dan yeni hamle

16:336/06/2025, Cuma
AA
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Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro

Kolombiya, karşılıklılık ilkesi kapsamında İsrail vatandaşlarından kısa süreli ziyaretler için vize talep edeceğini duyurdu.

Ulusal basında yer alan habere göre, Kolombiya Dışişleri Bakanlığı 2022 tarihli ve 5488 sayılı kararında değişikliğe gidilerek, kısa süreli faaliyetler için vize muafiyeti tanınan ülkeler listesini güncelledi ve İsrail'i bu listeden çıkardı.

Bakanlık, Tek Kamu Danışma Sistemi (SUCOP) üzerinden kısa süreli faaliyetler için ülkeye giriş yapmak isteyen yabancılara dair yeni listeyi kamuoyuyla paylaştı.

Yeni düzenlemenin İsrail'in Kolombiya vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğu getirmesine karşılık olarak gerçekleştirildiği ve göç politikalarında "karşılıklılık ilkesinin uygulaması"nın amaçlandığı kaydedildi.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.





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