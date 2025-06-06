İsrail'le diplomatik ilişkileri kesmişti: Kolombiya'dan yeni hamle

Ulusal basında yer alan habere göre, Kolombiya Dışişleri Bakanlığı 2022 tarihli ve 5488 sayılı kararında değişikliğe gidilerek, kısa süreli faaliyetler için vize muafiyeti tanınan ülkeler listesini güncelledi ve İsrail'i bu listeden çıkardı.