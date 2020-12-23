İsrail’li şirketlerden Yunanistan’ın savunma sanayisine yatırım

Yunanistan Maliye Bakanlığı, ülkenin en büyük askeri araç üreticisi olan ELVO’nun hisselerinin çoğunluğunun, İsrailli Plasan Sasa ve SK Group şirketlerin oluşturduğu konsorsiyuma satıldığını açıkladı.
Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Staikuras, ERT televizyonuna satışa ilişkin yaptığı açıklamada “Yunanistan’ın savunma sanayisinin yeniden yapılandırılması için kararlılıkla çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Deutsche Welle’nin haberine göre, satın alımın ardından ilk olarak İsrail’in Guarder ve SandCat modeli askeri zırhlı araçlarının, Yunanistan’da üretilmesi hedefleniyor.
ELVO, 2014 yılında iflas etmiş, fabrikaları devlet tarafından kamulaştırılmıştı. Yunan savunma sanayisi için stratejik öneme sahip olduğu ifade edilen şirket, zırhlı araçlar üretiyor.