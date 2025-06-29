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İsraillilerin, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları 2025'te yüzde 30 arttı

İsraillilerin, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları 2025'te yüzde 30 arttı

12:0329/06/2025, Pazar
AA
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Arşiv.
Arşiv.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 2025 yılı başından bu yana Filistinlilere yönelik saldırılarında yüzde 30'luk artış yaşandığı bildirildi.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, Tel Aviv'deki güvenlik kurumlarının verilerine göre, 2024 yılı boyunca Batı Şeria'da Yahudiler tarafından gerçekleştirilen “ulusal temelli suç” sayısının 679'a ulaştığı belirtildi.

Bu suçlara; kundaklama, ırkçı ifadeler, taşlı saldırılar ve şiddetli fiziksel temas gibi çok çeşitli olayların dahil olduğu ifade edildi.

Haberde, 2024'ün ilk yarısında 318 saldırı kaydedilirken, 2025'in aynı döneminde bu sayının 414'e yükseldiği aktarıldı. Bu artışın, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 oranında olduğu kaydedildi.

İsrail ordusundan üst düzey bir subay, saldırıların sadece sayıca değil, şiddet açısından da arttığını belirterek, “Olaylar giderek daha tehlikeli bir hal alıyor.” ifadesini kullandı.

Bu gelişme, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da saldırılarını artırdığı bir döneme denk geliyor. Bu saldırılar, Gazze'de devam eden soykırımla eşzamanlı şekilde sürüyor.

Filistinli kaynaklara göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da en az bin Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

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