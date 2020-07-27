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​Issık Göl çok ıssız: Kırgızistan'ın doğa harikası turizmin canlanmasını bekliyor

Issık Göl çok ıssız

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kırgızistan’da turizminin kalbi konumundaki Çolpon-Ata şehri en sakin günlerini yaşıyor. Yılda bir milyon turist ağırlayan Issık Göl Bölgesi’ndeki turizmciler, Kovid-19 nedeniyle kaybettiği yabancı turisti yerliyle telafi etmeye çalışıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırgızistan'ın doğa harikası turizmin canlanmasını bekliyor.
Kırgızistan'ın doğa harikası turizmin canlanmasını bekliyor.

1608 METRE YÜKSEKLİKTE

Ülkenin kuzeyinde deniz seviyesinden 1608 metre yükselikteki Issık Gölü, kristal berraklığında suyu, kızgın kum plajları, doğası ve lezzetli balıklarıyla turistlerin ilgisini çekiyor. Bir denizden farksız görünümü olan gölün kuzey kıyısındaki bulunan Çolpon-Ata’da pandemi nedeniyle toplu etkinlikler dışında herhangi bir yasak bulunmuyor ancak birçok büyük otel, restoran ve kafe salgın kaynaklı talep düşüklüğünden dolayı hizmet vermiyor.

Milli İstatistik Komitesinin verilerine göre, Kırgızistan, geçen yıl turizm sektöründen yaklaşık 300 milyon dolar gelir elde etti.

YERLİYLE TELAFİ EDİYORLAR

Rusya, Kazakistan ve Özbekistan’dan 2019 yılında bir milyon turistin tatil için geldiği Çolpon-Ata şehri ve etrafındaki ilçelerdeki turizmciler, koronavirüs salgını nedeniyle kaybettiği komşu ülkelerin turistini yerliyle telafi etmeye çalışıyor. Konaklama fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 20 düştüğü belirtilen Çolpon-Ata’da yemek hariç günlük en düşük konaklama bedeli evlerde 170, kişi başı olmak üzere de sanatoryumlarda 550 ve otellerde 1000 lira düzeyinde.

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