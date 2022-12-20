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İsveç FETÖ’yü seçti: NATO biletini yaktı

NATO üyeliği için Türkiye'nin istediği teröristleri iade etme sözü veren İsveç, FETÖ firarisi, Today’s Zaman’ın eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'in iade talebini reddetti. İsveç gerekçe olarak iade için 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiğini savundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsveç FETÖ’yü seçti: NATO biletini yaktı
Bülent Keneş

İsveç Yüksek Mahkemesi, FETÖ firarisi Bülent Keneş'le ilgili kararını açıkladı. FETÖ’nün kapatılan yayın organlarından Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebi reddedildi. İade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtildi.

KENEŞ: ÇOK MUTLUYUM

İsveç basınına konuşan Keneş “Çok mutluyum. Bu karar zaten bekleniyordu” dedi. İsveç'te yayımlanan Aftonbladet gazetesi, Keneş'in siyasi görüşlerinden dolayı Türkiye'de zulüm görme riski olduğunu iddia etti. Fransız haber ajansı AFP ise iadeyi durdurma kararına “Keneş'e yönelik suçlamaların siyasi olması” ve “Keneş'in İsveç'te mülteci statüsüne sahip olmasını” gerekçe gösterdi.

ERDOĞAN ÖZELLİKLE İSTEDİ

Keneş’in iadesi, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması için açıkladığı şartlar arasındaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım’da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında Keneş konusunu özellikle gündeme getirmiş, “İsveç'te olan Bülent Keneş’in, bu teröristin Türkiye’ye deport edilmesi büyük önem arz ediyor” demişti.

İade olmazsa süreç durur

  • NATO üyeliğine aday bir ülkenin ittifaka katılabilmesi için 30 üye ülkenin tümünün onayı gerekiyor. Ankara, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan süreçte İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamak için her iki ülkeden de teröristlerin Türkiye'ye iadesini istedi. Firari FETÖ'cü Bülent Keneş'in iade talebinin reddedilmesi üzerine gözler İsveç'e çevrildi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, İsveç ve Finlandiya'nın NATO müzakerelerinde katedilen süreci ve muhtemel senaryoları değerlendirdi. Prof. Dr. Kireçci, Türkiye'nin teröre karşı net adımlar görmeden bu ülkelere NATO'nun kapılarını açma niyetinde olmadığını kaydetti:

Mehmet Akif Kireçci
Mehmet Akif Kireçci

TÜRKİYE KİLİT ROLDE

“Eğer bu iki ülke Türkiye'nin terör konusundaki taleplerine somut adımlarla katkı verirlerse sürecin tıkanması için hiçbir makul neden kalmaz. Ancak Türkiye'nin talepleri ciddiye alınmaz veya yüzeysel hamlelerle geçiştirilmeye çalışılırsa, o zaman müttefiklik ruhunun oluşmadığı ortaya çıkacaktır. Bu durumda Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreçlerine katkı vermesi beklenemez. Muhtemel senaryoların hepsinde Türkiye kilit roldedir. İleride ortaya çıkabilecek herhangi bir krizde NATO'nun 5. maddesinin harekete geçirilmesini isteyebilecek bir üyenin, ittifakın tüm üyelerinin güvenliğine aynı derecede saygı göstermesi beklenir.”

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