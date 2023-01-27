İsveç Kur'an-ı Kerim yakılması olayında yine ifade özgürlüğü bahanesine sığındı

"Bu konuda spekülasyon yapmak istemiyorum. İsveç'te tabii ki ifade özgürlüğü var ve bu herkesin kullanabileceği bir şey. Ancak altını çizmek isterim ki İsveç hükümeti kutsal kitapları yakmak gibi bu tür olayları hiçbir şekilde tasvip etmiyor veya teşvik etmiyor"