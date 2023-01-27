İsveç Kur'an-ı Kerim yakılması olayında yine ifade özgürlüğü bahanesine sığındı

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström
Billström, Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkevics ile düzenlediği basın toplantısında, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında Üçlü Muhtıra imzalandığını belirtti.
İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında yapılan eylem sırasında, Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.
İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti. Paludan, bugün de Danimarka'da bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakarak yeni bir provokasyonda bulunmuştu.