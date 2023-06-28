İsveç'te bayram günü bir provokasyon daha: Stokholm'de Kur'an yakma eylemine izin verildi

Paludan'ın skandal eyleminin ardından resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan İsveç başbakanı Ulf Kristersson, 'İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez' demişti.