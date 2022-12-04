İsveç’ten düşük profilli iade: NATO üyeliği için göz boyuyor

Türkiye’nin NATO üyeliği onayı için bazı teröristlerin iadesini istediği İsveç’ten düşük profilli bir iade geldi. Türkiye’nin istediği 26’sı terör, 7’si diğer suçlardan aranan 33 kişiyle ilgili hiçbir adım atmayan İsveç, iadesi istenmeyen PKK/KCK hükümlüsü Mahmut Tat’ı Türkiye’ye gönderdi. Tat, 2015 yılında Tunceli’de PKK faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış ve İsveç’e kaçmıştı. Kısa süre önce yakalanan Tat, Stockholm’deki Arlanda Havalimanı’ndan kalkan tarifeli uçakla önceki akşam İstanbul’a getirildi. Dün adliyeye sevk edilen Tat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ’CÜLERİN ÜSSÜ

Göstermelik bir iade yapan İsveç, Türkiye’nin iadesini istediği asıl 33 kişinin dosyalarından çoğunu reddetti. 11 terör zanlısının dosyasına ise hiç yanıt verilmedi. İsveç’in dosyasını beklettiği zanlıların çoğu da FETÖ’cü. FETÖ’cü Alperen Melikhan Doğan, Orhan Er, Ramazan Faruk Güzel, Bülent Keneş, Levent Kenez, Murat Çetiner, Harun Tokak, Yılmaz Aytan ile PKK’lı Derdiye Kül ve Nuray Şen’in iadesine yönelik Türkiye’nin gönderdiği dosyalar beklemede tutuluyor.

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VATANDAŞLIK VERİYOR

İsveç iadesi istenen bazı terör şüphelilerine vatandaşlık bile verdi. Kırmızı bültenle uluslararası aramaları bulunan PKK’lı Halef Tak, İsmet Kayhan, Aysen Alhan (Marja Furhoff), Mehmet Sıraç ile TKP-ML/TİKKO’lu Neriman Candan, Mustafa Candan ve THKP-C’li Hamza Yalçın’a vatandaşlık verildiği ortaya çıktı. İsveç, Türkiye’nin cinayet ve uyuşturucu gibi suçlardan aradığı hükümlüleri de iade etmiyor. Okan Kale ve Dede Taş uyuşturucu, Şenol Arslan dolandırıcılık, Abdurrahman Akuş, İdris Akuş, İbrahim Akuş cinayet, Mehmet Turgay ise silah kaçakçılığı suçlarından iadesi istenen isimler arasında.

İtirafçı ihbar etmiş

2007’de PKK’dan kaçıp teslim olan terörist Rüstem H.’nin Mahmut Tat hakkında itiraflarda bulunduğu ortaya çıktı. Rüstem H., PKK’lı Tat hakkında şu bilgileri veriyor: “Beyaz renkli aracı ile Tunceli Ovacık’ta bulunan Mahmut Tat, örgüte yaz dönemlerinde bilerek ve isteyerek çeşitli miktarda gıda, temizlik maddesi, akü ve gübre yardımında bulunurdu. Mahmut Tat, ‘Agir’ kod adlı teröristin iş birlikçisidir.”