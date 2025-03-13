Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsveç'ten Ukrayna'ya 126 milyon euroluk yardım

İsveç'ten Ukrayna'ya 126 milyon euroluk yardım

15:4713/03/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
İsveç'in bugüne kadarki en büyük sivil yardım programı olarak nitelendiriliyor.
İsveç'in bugüne kadarki en büyük sivil yardım programı olarak nitelendiriliyor.

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Benjamin Dousa, yeniden yapılanma ve kalkınmanın yanı sıra acil insani ihtiyaçlar için Ukrayna'ya 126.4 milyon euroluk yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Ukrayna, ABD ile Rusya yakınlaşmasının gölgesinde Avrupa ülkelerinden destek görüyor.


İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Benjamin Dousa, yeniden yapılanma ve kalkınmanın yanı sıra acil insani ihtiyaçlar için Ukrayna'ya 126.4 milyon euroluk yardımda bulunacaklarını açıkladı. Dousa düzenlediği basın toplantısında,
"Ukrayna'ya destek bir dayanışma meselesi olduğu kadar İsveç'in güvenliği ile de ilgilidir. Son birkaç hafta kolay geçmedi. Dünyanın Ukrayna'ya verdiği desteği artık hafife alamayacağımız daha önce hiç bu kadar açık olmamıştı"
dedi.

Dousa'nın İsveç'in bugüne kadarki en büyük sivil yardım programı olarak nitelendirdiği yardım paketi, altyapının yeniden inşasının yanı sıra mayın temizleme ve sağlık çalışanlarının eğitimi için destek içeriyor.


Finlandiya'dan askeri yardım

Finlandiya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ile ikili bir savunma iş birliği anlaşması imzaladığı duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki ülkenin silahlanma, istihbarat paylaşımı ve mühimmat üretimi de dahil olmak üzere savunma iş birliğini derinleştirme konusunda anlaştığı belirtildi. Bakanlık ayrıca, Ukrayna'ya Rusya ile savaşta yardımcı olacak topçu mühimmatını da içeren yaklaşık 200 milyon euro değerinde yeni bir askeri yardım paketi vereceğini aktardı.



#İsveç
#Ukrayna
#Rusya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Muğla Köyceğiz konut belirleme kurası sonuçları isim listesi belli oldu