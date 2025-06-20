İtalya'da 7 kişinin öldüğü lüks yatın enkazı su yüzüne çıkarılıyor

Operasyonda görev alan bir dalgıcın 9 Mayıs'ta yaşamını yitirmesi nedeniyle bir süre ara verilen ve daha sonra yeniden başlayan çalışmalar kapsamında 56 metre uzunluğundaki yat, "Hebo Lift 10" ve "Hebo Lift 2" yüzer vinçlerinin yardımıyla bugün 50 metre derinlikten su yüzeyine çıkarıldı.