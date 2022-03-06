Dünya İtalyada Rus milyarderlerin mal varlıklarına el koyma işlemi sürüyor
AVRUPA

İtalya'da Rus milyarderlerin mal varlıklarına el koyma işlemi sürüyor

İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, şu ana kadar toplamda 5 Rus milyarderin İtalya'daki mal varlıklarına el koydu.

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Haber Merkezi AA
İtalyada Rus milyarderlerin mal varlıklarına el koyma işlemi sürüyor
İtalya'da 5 Rus milyarderin mal varlıklarına el konuldu.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, dün gece ilk olarak AB'nin yaptırım listesinde yer alan Rus milyarder iş insanı Aleksey Mordaşov'un, Imperia şehrinde demirli 65 milyon avro değerindeki "Lady M" isimli lüks yatına el konuldu.

Bugün bu listeye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen 4 isim daha eklendi.

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı kaynaklarının İtalyan basınına verdiği bilgiye göre, Oleg Savchenko'nun Lucca vilayetindeki 3 milyon avroluk 17. yüzyıldan kalma "Lazzareschi" villasına, Vladimir Soloviev’in Como kentindeki toplam 8 milyon avro değerindeki mülklerine, Gennady Timchenko'nun Sanremo şehrinde demirli 50 milyon avro değerindeki "Lena" isimli yatına ve Alisher Usmanov'un Sardinya adasındaki 17 milyon avroluk emlak kompleksine el koyuldu.

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İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da dün akşam yaptığı açıklamada, "İtalya, ilerleyen saatlerde Rus oligarklara ait yaklaşık 140 milyon avroluk mal varlığına el koymaya hazırlanıyor." ifadesini kullanmıştı.

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