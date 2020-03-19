Dünya İtalyada yaşayan yaşlı Türklerin korona korkusu Burada ölenleri yakıyorlar
KORONAVİRÜS

İtalya’da yaşayan yaşlı Türkler’in korona korkusu: Burada ölenleri yakıyorlar

İtalya’nın 86 bin nüfuslu Como kentinde koronavirüsü, halkı tedirgin ediyor. Caddelerin ve sokakların boş kaldığı Como kenti adeta hayalet şehre döndü. Turizm kenti Como’da yaklaşık 8 bin Türk yaşıyor. Koronavirüsü ile birçok insanın öldüğü İtalya’da, Türklerin en büyük korkusu korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmek. Ölümlerinin ardından cenazelerini Türkiye’ye getirilememesinden korkan yaşlı vatandaşlar, cesetlerinin ceset yakma fırınında yakılmasından endişe ediyor. Evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlar, memleketleri Sivas’a dönecekleri günü hasretle bekliyor.

Haber Merkezi İHA
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 978'e çıktı.
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 978'e çıktı.

İtalya’da 30 yıldır yaşamını sürdürdüğünü belirten Osman Kaya, duyduklarının kendisini korkuttuğu söyledi.

  • Kaya, “Ben İtalya’da yaşıyorum. 30 yıldır burada yaşıyorum. Bu zamana kadar iyi kötü İtalya’nın kahrını çektik. Şu zamanda öyle bir pisliğe yakalandık ki biz Türkler olarak biz bu işten nasıl çıkarız, nasıl ederiz hiçbir bilgimiz yoktur. Burada öldüğümüz zaman bizim cenazemiz ne olacak. Hastaneye yanaşamıyoruz. Cenazeni alamıyorsun. Burada duyduklarımız bizi çok korkutuyor ”dedi.

Hollanda Sağlık Bakanı Bruins, koronavirüs oturumunda bayıldı
OYNAT 00:25
Hollanda Sağlık Bakanı Bruins, koronavirüs oturumunda bayıldı
Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde koronavirüs tedbirlerinin ele alındığı oturumda bayıldı. Aniden yere düşen Bakan Bruins, etraftakilerin yardımı sonrası ayağa kalktı. Bakan Bruins, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Yoğun haftaların yorgunluğuyla bayıldım. Kendimi şimdi daha iyi hissediyorum' ifadelerini kullandı.

Burada ölenleri yakıyorlar

Şeker hastası olduğunu belirten 72 yaşındaki Fadime Karakuş, İtalya’da cesetlerin yakılmasının kendilerini korkuttuğunu söyledi. Karakuş, “Sivas, Şarkışlalıyım. Ben İtalya’da yaşıyorum. Burada ölenleri yakıyorlar. Ben imansız gitmek istemiyorum. Beni buradan almanızı istiyorum. Benim yüksek tansiyonum var, şekerim var. Ben hastayım, başıma bir iş gelse hastaneye de korkumdan gidemiyorum. Evde kapalı kaldım, dışarıda çıkamıyorum. Hastaneler dolu hastanelere yaşlıları almıyorlar. Öleceksem de vatanımda imanlı öleyim" dedi.

Koronavirüsten korktuğunu belirten 80 yaşındaki Ayşe Özkan, İtalya’da ölmekten korktuğunu söyledi. Özkan, “Ben 80 yaşındayım. Buradaki hastalıktan çok korkuyorum. Yetkililerden beni buradan köyüme götürmelerini istiyorum. Burada ölmekten korkuyorum “dedi.

Dünya genelinde koronavirüs salgınında ölü sayısı 8 bin 810’a yükseldi
DÜNYA
Dünya genelinde koronavirüs salgınında ölü sayısı 8 bin 810’a yükseldi

Ukrayna’da bir Türk koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
DÜNYA
Ukrayna’da bir Türk koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Koronavirüs nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı çıktı: Turistler ülkeden ayrılamıyor
DÜNYA
Koronavirüs nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı çıktı: Turistler ülkeden ayrılamıyor

Yunanistan'ın korona tespit merkezi görüntülendi: 15 metrekarelik konteyner
DÜNYA
Yunanistan'ın korona tespit merkezi görüntülendi: 15 metrekarelik konteyner
Belediye çareyi sökmekte buldu

Belediye çareyi sökmekte buldu

​Yaşlılar tüm uyarılara rağmen salgına davetiye çıkarıyordu.
Yarın dönmeye dehiç dönmemeye de hazırız

Yarın dönmeye de
hiç dönmemeye de hazırız

Bakan Selçuk velilerin merak ettiği tüm soruları cevapladı.
Ligler ertelenecek mi?

Ligler
ertelenecek mi?

Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla görüşecek.
Sevindiren haberler <br>peş peşe geliyor

Sevindiren haberler
peş peşe geliyor

Koronavirüs tedavisinde her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
18 yılla yargılanacak

18 yılla yargılanacak

​Çantasında "Heptacosanol" adlı madde bulundu...
İtalya: Tokat yedik

İtalya: Tokat yedik

​Tüm AB üyeleri İtalya'ya sırtını döndü.

AVM'ler için<br>kapatılsın tavsiyesi

AVM'ler için
kapatılsın tavsiyesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı ile alındı.
Hızla sonuçlandırılmalı

Hızla sonuçlandırılmalı

​Türkiye Bankalar Birliği'nden destek açıklaması.

Tüm ücretler <br>bir ay kaldırıldı

Tüm ücretler
bir ay kaldırıldı

​Bankalardan koronavirüs salgınına karşı önlem.
Merhamet ve zulüm!

Merhamet ve zulüm!

İki karede 'insanlık' farkı.
Rusya'da ilk ölüm

Rusya'da ilk ölüm

​Koronavirüsten ölümler durdurulamıyor.
Komşuda<br>koronayla mücadele

Komşuda
koronayla mücadele

​15 metrekarelik konteynerde vaka tespit edilmeye çalışılıyor...
Futbola virüs darbesi

Futbola virüs darbesi

Beş büyük ligin toplam kaybı dudak uçuklattı.
Virüs mağduru<br>işçiye sürpriz destek

Virüs mağduru
işçiye sürpriz destek

Asgari ücretliye aylık bin 752 TL ödeme yapılacak.
Dikkat çeken iddia

Dikkat çeken iddia

Bilim insanları koronavirüs araştırmasını tamamladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.