İtalya'daki belediyeden PKK elebaşı Öcalan'a onursal vatandaşlık

Avrupa ülkelerinde, terör örgütü PKK'ya açıkça destek verilmeye devam ediliyor. Hiçbir engelleme olmaksızın PKK propagandası yürütülüyor.
Son olarak İtalya’da Floransa'ya bağlı Rignano Belediyesi "Kürt halk önderi" olarak tanımladığı PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a 'Onursal Vatandaşlık Ödülü’nü verdi.
RESMİ TÖREN YAPILDI
Ödülü takdim etmek üzere belediye salonunda resmi bir tören düzenlendi.
Rignano Flaminio Belediye Başkanı Fabio di Lorenzi’nin yanı sıra belediye başkan yardımcısı ve belediye encümenlerinin hazır bulunduğu törende, sözde ödül, terör örgütü destekçilerine teslim edildi.
"KIVANÇ DUYUYORUM"
İtalyan belediye başkanı, yaptığı konuşmada terörist Öcalan'a hayranlık duyduğunu ve ödül vermekten dolayı "kıvanç" duyduğunu söyledi.