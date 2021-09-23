Dünya İtalyadaki belediyeden PKK elebaşı Öcalana onursal vatandaşlık
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İtalya'daki belediyeden PKK elebaşı Öcalan'a onursal vatandaşlık

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a, İtalya’daki Rignano Belediyesi tarafından ‘onursal vatandaşlık ödülü’ verildi. Ödül, bir tören düzenlenerek belediye yönetimi tarafından terör örgütü destekçilerine teslim edildi.

Haber Merkezi Diğer
İtalyadaki belediyeden PKK elebaşı Öcalana onursal vatandaşlık
Rignano Belediyesi'nde tören düzenlendi.

Avrupa ülkelerinde, terör örgütü PKK'ya açıkça destek verilmeye devam ediliyor. Hiçbir engelleme olmaksızın PKK propagandası yürütülüyor.

Son olarak İtalya’da Floransa'ya bağlı Rignano Belediyesi "Kürt halk önderi" olarak tanımladığı PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a 'Onursal Vatandaşlık Ödülü’nü verdi.

RESMİ TÖREN YAPILDI

Ödülü takdim etmek üzere belediye salonunda resmi bir tören düzenlendi.

Rignano Flaminio Belediye Başkanı Fabio di Lorenzi’nin yanı sıra belediye başkan yardımcısı ve belediye encümenlerinin hazır bulunduğu törende, sözde ödül, terör örgütü destekçilerine teslim edildi.

"KIVANÇ DUYUYORUM"

İtalyan belediye başkanı, yaptığı konuşmada terörist Öcalan'a hayranlık duyduğunu ve ödül vermekten dolayı "kıvanç" duyduğunu söyledi.

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