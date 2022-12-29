Japonların da tercihi Bayraktar: Operasyonel kabiliyetini artırmak için TB2’yi test edecekler

Kuzey Kore, Tayvan ve Çin ile yaşanan gerilimler, Asya ülkelerini savunma konusunda adımlar atmaya sevk ediyor. Hava savunmasını güçlendirmek isteyen Japonya, çeşitli savaş alanlarında nokta atışı operasyonlarıyla adından sıklıkla söz ettiren Bayraktar TB2 SİHA'ya yöneldi.

Japonya'dan SİHA hamlesi

Tokyo yönetimi, Çin'in hipersonik unsurlarıyla mücadele kapasitesini artırabilmek adına önleyici ekipmanlara 58,5 milyar yen ayıracak. Diğer taraftan Japon Öz Savunma Kuvvetleri, keşif ve saldırı özelliğine sahip insansız hava aracı (İHA) modellerini test etmeye hazırlanıyor.

Bayraktar TB2'yi deneyecekler

Japonya basınından Nikkei ve Asahi'ye göre, Japon ordusu, test sürecinde Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 ve Amerikan yapımı MQ-9 drone'larını denemeyi planlıyor. Bütçe pastasında drone'ların pratik kullanım öncesi test süreçlerine 22 milyar yen tahsis edilecek.

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Japon ordusunun tercih listesinde

Bayraktar TB2'nin, Karabağ ve Ukrayna savaşlarındaki başarısı sonrası Japon ordusunun, bu alandaki tercih listesine girdiği konuşuluyor.

Ankara: Japonya'nın savunma ihtiyaçlarını karşılarız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz eylül ayında Japonya'nın başkenti Tokyo'ya yaptığı ziyarette, bu ülkeyle savunma sanayii ve güvenlik konularında görüşmeler gerçekleştireceklerini söylemişti.

Çavuşoğlu, "Japonya, SİHA olsun, diğer savunma sanayi ürünlerimiz olsun, almak isterse memnuniyetle Japonya'nın bu alandaki ihtiyaçlarını karşılarız." demişti.