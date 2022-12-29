Dünya Japonların da tercihi Bayraktar Operasyonel kabiliyetini artırmak için TB2yi test edecekler
ASYA

Japonların da tercihi Bayraktar: Operasyonel kabiliyetini artırmak için TB2’yi test edecekler

Japonya, ordusunun acil durumda düşman üslerini vurabilecek 'karşı saldırı kapasitesine' erişim taahhüdü sonrası, bu alandaki AR-GE faaliyetleri için ayıracağı bütçeyi üçe katlıyor. Bu kapsamda Japon ordusu, test sürecinde Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2'yi denemeyi planlıyor. Bütçe pastasında drone'ların pratik kullanım öncesi test süreçlerine 22 milyar yen tahsis edilecek.

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Haber Merkezi AA
Japonların da tercihi Bayraktar: Operasyonel kabiliyetini artırmak için TB2’yi test edecekler
Bayraktar TB2

Kuzey Kore, Tayvan ve Çin ile yaşanan gerilimler, Asya ülkelerini savunma konusunda adımlar atmaya sevk ediyor. Hava savunmasını güçlendirmek isteyen Japonya, çeşitli savaş alanlarında nokta atışı operasyonlarıyla adından sıklıkla söz ettiren Bayraktar TB2 SİHA'ya yöneldi.

Japonya'dan SİHA hamlesi

Tokyo yönetimi, Çin'in hipersonik unsurlarıyla mücadele kapasitesini artırabilmek adına önleyici ekipmanlara 58,5 milyar yen ayıracak. Diğer taraftan Japon Öz Savunma Kuvvetleri, keşif ve saldırı özelliğine sahip insansız hava aracı (İHA) modellerini test etmeye hazırlanıyor.

Bayraktar TB2'yi deneyecekler

Japonya basınından Nikkei ve Asahi'ye göre, Japon ordusu, test sürecinde Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 ve Amerikan yapımı MQ-9 drone'larını denemeyi planlıyor. Bütçe pastasında drone'ların pratik kullanım öncesi test süreçlerine 22 milyar yen tahsis edilecek.

Bayraktar TB2 SİHA’larla S-300’ün imha edildiği anlar
OYNAT 00:58
Bayraktar TB2 SİHA’larla S-300’ün imha edildiği anlar
Azerbaycan ordusunun, Bayraktar TB2 SİHA'larla, Ermenistan'a ait S-300 Hava Savunma Sistemi'ni imha ettiği anların görüntüsü paylaşıldı. SİHA'larla vurulan noktalar arasında, Ermenistan'ın Batının desteğini almak için söylediği yalanın aksine sivil hedefler yok. Vurulan noktalar arasında saldıran Ermeni askerlerin mevzileri yer alıyor.


Japon ordusunun tercih listesinde

Bayraktar TB2'nin, Karabağ ve Ukrayna savaşlarındaki başarısı sonrası Japon ordusunun, bu alandaki tercih listesine girdiği konuşuluyor.

Ankara: Japonya'nın savunma ihtiyaçlarını karşılarız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz eylül ayında Japonya'nın başkenti Tokyo'ya yaptığı ziyarette, bu ülkeyle savunma sanayii ve güvenlik konularında görüşmeler gerçekleştireceklerini söylemişti.

Çavuşoğlu, "Japonya, SİHA olsun, diğer savunma sanayi ürünlerimiz olsun, almak isterse memnuniyetle Japonya'nın bu alandaki ihtiyaçlarını karşılarız." demişti.

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Japonların da tercihi Bayraktar: Operasyonel kabiliyetini artırmak için TB2’yi test edecekler
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Japonların da tercihi Bayraktar: Operasyonel kabiliyetini artırmak için TB2’yi test edecekler

Japonya, ordusunun acil durumda düşman üslerini vurabilecek 'karşı saldırı kapasitesine' erişim taahhüdü sonrası, bu alandaki AR-GE faaliyetleri için ayıracağı bütçeyi üçe katlıyor. Bu kapsamda Japon ordusu, test sürecinde Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2'yi denemeyi planlıyor. Bütçe pastasında drone'ların pratik kullanım öncesi test süreçlerine 22 milyar yen tahsis edilecek.

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