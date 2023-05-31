Japonya, saman nezlesiyle mücadelede sedir ağaçlarının sayısını yüzde 20 azaltacak

Japonya hükümeti, sedir ağaçları kaynaklı görülen saman nezlesiyle mücadele ve polen emisyonunu düşürme politikasında güncelleme yaptı.

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanı Nomura Tetsuro, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bir araya geldi. Yeni mücadele planı duyuruldu.

Buna göre saman nezlesi ile mücadelede, Japonya hükümeti, halihazırda her yıl kesime uğrayan 50 bin hektarlık alanı, 70 bin hektara çıkaracak.

30 yıl içinde polen emisyonunun yarıya indirilmesi hedeflenecek