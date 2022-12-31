Dünya Japonya ve Güney Kore Kuzey Korenin balistik füze fırlattı
ASYA

Japonya ve Güney Kore: Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattı

Japonya ve Güney Kore'nin yaptığı açıklamaya göre, Kuzey Kore Japon Denizi yönüne bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Japon hükümeti, füze denemeleri sonrası Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Kuzey Kore'ye diplomatik protesto gönderdi.

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Haber Merkezi AA
Japonya ve Güney Kore: Kuzey Korenin balistik füze fırlattı
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Japonya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Kuzey Kore yerel saatiyle 08.01 ila 08.15 arasında Japon Denizi yönüne balistik füzeler fırlattı.

Maksimum 100 kilometre irtifaya ulaşan balistik füzeler, havada 350 kilometre yol alarak Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına düştü.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang'ın 60 kilometre güneyindeki North Hwanghae bölgesinden balistik füzeler fırlatıldığını teyit etti.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) füze denemesinin ABD güçleri ile Japonya ve Güney Kore'ye tehdit oluşturmadığını açıkladı.

En son 23 Aralık'ta deneme yapan Kuzey Kore'nin, 2022 başından bu yana çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlattığı bildirildi.

Japon Denizi'nde Kuzey Kore alarmı: İki balistik füze daha fırlattı
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Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Korenin 2 balistik füze denemesi yaptığını, füzelerin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıkladı.
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre füzeler, Kuzey Pyongan bölgesinden yerel saatle 11.13 ve 12.05te Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlatıldı.
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Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Gözetleme ve takip faaliyetleri güçlendirilirken, ABD ile yakın iş birliği de sürmektedir. ifadesi yer aldı.
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Japon Devlet Televizyonu NHKye göre, füzelerin düştüğü bölgede seyreden deniz ve hava taşıtlarında hasar saptanmadı.
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Pyongyang yönetiminin, 2022 başından beri, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 35 denemede farklı menzillerde 60ı aşkın füze fırlattığı biliniyor.
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Yonhap ajansı, Kuzey Korede dün, eski lider Kim Jong-Ilin ölümünün 11. yılı dolayısıyla anma töreni yapıldığını anımsattı.
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Öte yandan Güney Korede konuşlu ABD Kuvvetleri Kore (USFK) bünyesinde hafta içinde, ABD Uzay Kuvvetleri Kore Komutanlığı kurulmuştu.
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Japon Denizi'nde Kuzey Kore alarmı: İki balistik füze daha fırlattı
Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurdu. Japon Devlet Televizyonu NHK'ye göre, füzelerin düştüğü bölgede seyreden deniz ve hava taşıtlarında hasar saptanmadı.

Güney Kore ve Japonya Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu
DÜNYA
Güney Kore ve Japonya Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu
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