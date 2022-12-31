Japonya ve Güney Kore: Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattı Japonya ve Güney Kore'nin yaptığı açıklamaya göre, Kuzey Kore Japon Denizi yönüne bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Japon hükümeti, füze denemeleri sonrası Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Kuzey Kore'ye diplomatik protesto gönderdi.

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