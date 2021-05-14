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Dünya Japonyada 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ASYA

Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya'da Fukushima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Japonyada 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Japonya bugün 6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), merkez üssü ülkenin Fukushima eyaleti açıkları olan depremin yerel saat ile 09.02’de kaydedildiğini duyurdu.

40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı belirtildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının da yaşanmadığı öğrenildi.

Başkent Tokyo ve komşu eyaletlerde de hissedilen sarsıntının ardından etkilenen bölgelerdeki nükleer santrallerin işleyişinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı kaydedildi.

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