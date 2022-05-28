Japonya'da yedi çocukta daha gizemli hepatit virüsü saptandı Enfeksiyon kaynağı belirlenemeyen "gizemli" hepatit virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Virüs Japonya'da 7 çocukta daha görüldü. Sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri olan hastalık, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.

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