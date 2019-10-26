Japonya’da şiddetli yağış sonucu 10 kişi hayatını kaybetti: Toprak kayması ve su baskınları oluştu

20 kişinin hala kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklanırken; yerel medya, Japonya Savunma Bakanlığı’nın 27 bin kurtarma personelini, kasırgadan etkilenen bölgelere sevk ettiğini duyurdu.

Japonya'yı Hagibis kasırgası vurdu

Japonya'da dün itibariyle etki gösteren ve ülkenin 5 seviyeli ulusal afet derecelendirme sisteminde en riskli grubu ifade eden Hagibis Tayfunu yavaş yavaş etkisini yitirirken tayfunun bilançosu da netleşmeye başladı. Dün itibariyle başkent Tokyo ve çevresindeki Chiba, Saitama ve Kanagawa eyaletlerini vuran tayfunun yol açtığı şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 19'e yükseldi. Pazar öğle saatleri itibariyle yaralı sayısının ise en az 149 olduğu açıklandı.



