Dünya Japonyada şiddetli yağış sonucu 10 kişi hayatını kaybetti Toprak kayması ve su baskınları oluştu
ASYA

Japonya’da şiddetli yağış sonucu 10 kişi hayatını kaybetti: Toprak kayması ve su baskınları oluştu

Japonya’da şiddetli yağış sonucu 10 kişi hayatını kaybetti: Toprak kayması ve su baskınları oluştu

Bu ayın başında Hagibis Tayfunu’nun neden olduğu yıkımla yüz yüze gelen Japonya, dün de ülkenin doğu ve kuzeydoğu bölgelerinde etki gösteren şiddetli yağışlara teslim oldu. Mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden yağışlar nedeniyle, birçok bölgede toprak kaymaları ve su baskınları meydana geldi.

Haber Merkezi IHA
Japon bir baba ve kızı, tayfundan zarar gördüğü evlerine bakıyor.
Japon bir baba ve kızı, tayfundan zarar gördüğü evlerine bakıyor.

Japonya’yı etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu su baskınları ve toprak kaymalarında 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hagibis Tayfunu'nun vurduğu bölgelerde kurtarma çalışmaları sürüyor.
  • İlk belirlemelere göre en az 10 kişinin hattını kaybettiğini doğrulayan yerel otoriteler, kayıp olarak kayıtlara geçen 3 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

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#Japonya’da bugün etkisini göstermeye başlayan #Hagibis Tayfunu nedeniyle ülkede hayat felç oldu.

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Barajlar doldu nehirler taştı

Fukushima eyaletindeki Iwaki Şehri’nde bazı nehirlerde taşkın yaşandığı bildirildi. Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere üst katlara ve bulabildikleri yüksek yerlere çıkarak sele karşı önlem alma çağrısı yaptı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Japonya'yı Hagibis kasırgası vurdu
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Japonya’da meydana gelen Hagibis Kasırgası’nda 19 kişi hayatını kaybetti, 149 kişi yaralandı.
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Kasırgada 20 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.
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Toplu taşıma seferlerinin tamamen durduğu, kasırganın yoğun hissedildiği bölgelerde elektrik kesintilerini yaşandığı belirtildi.
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20 kişinin hala kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklanırken; yerel medya, Japonya Savunma Bakanlığı’nın 27 bin kurtarma personelini, kasırgadan etkilenen bölgelere sevk ettiğini duyurdu.
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Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yerleşim yerlerinin sular altında kaldığı, sert esen rüzgarın ise bir kamyonu devirdiği görüldü.
Japonya'yı Hagibis kasırgası vurdu
Japonya'da dün itibariyle etki gösteren ve ülkenin 5 seviyeli ulusal afet derecelendirme sisteminde en riskli grubu ifade eden Hagibis Tayfunu yavaş yavaş etkisini yitirirken tayfunun bilançosu da netleşmeye başladı. Dün itibariyle başkent Tokyo ve çevresindeki Chiba, Saitama ve Kanagawa eyaletlerini vuran tayfunun yol açtığı şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 19'e yükseldi. Pazar öğle saatleri itibariyle yaralı sayısının ise en az 149 olduğu açıklandı.
Fukushima’da bulunan Minamisoma şehrinde ise, tam doluluğa ulaşan bir barajdan salınan suların, bölgedeki akarsulardaki su seviyelerini yükselttiği belirtilerek yerel halka sel riski uyarısı yapıldı.

Tayfundan kurtarılanlar, minnettarlığını göstermek amacıyla görevlileri selamlıyor.

Bilanço artıyor
DÜNYA
Bilanço artıyor

Arama çalışmaları sürüyor

Kurtarma ekiplerinin, Tokyo’nun doğusundaki Chiba eyaletinde toprak kayması yaşanan bölgelerde kayıpları arama çalışmalarına devam ettiği belirtilirken, aynı bölgede meydana gelen sel baskınları nedeniyle bazı hanelerin sular altında kaldığı öğrenildi.

Tayfunun geçtiği bölgeler.
  • Cuma gece geç saatlere dek etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle iniş yapacak 20 uçağın Chiba’daki Narita Havaalanı’nından, diğer havaalanlarına yönlendirildiği açıklandı. Chiba bölgesinde bazı tren seferleri cuma günü gerçekleştirilemezken, seferlerde yaşanan aksamaların kısmi olarak bugün de devam edeceği ifade edildi.

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