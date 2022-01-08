Dünya Yoğun kar yağışı 525 kişiyi hastanelik etti
ASYA

Yoğun kar yağışı 525 kişiyi hastanelik etti

Japonya’nın başkenti Tokyo’da etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 525 kişi kayıp düşerek hastanelik oldu. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), geçtiğimiz Perşembe günü 4 yıllık aranın ardından ilk kez başkent Tokyo için yoğun kar yağışı uyarısı yapmış, ayrıca ülkenin farklı kesimlerinde 99 uçuş hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

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Haber Merkezi İHA
Japonya’da yoğun kar yağışı 525 kişiyi hastanelik etti
Foto/arşiv

Japonya’da geçtiğimiz Perşembe günü başta Tokyo olmak üzere Kanto bölgesinin geniş kesimlerinde etkili olan şiddetli kar yağışının bilançosu ağırlaştı.

Tokyo İtfaiye Departmanı’ndan yapılan açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle kayarak düşen ve hastanelik olan kişi sayısının 525’e yükseldiği bildirildi. Perşembe akşam saatleri itibariyle 10 santimetreyi bulan kar nedeniyle yaralananların yaşının 1 ila 100 arasında değiştiği kaydedildi. Cuma sabahına kadarki süre zarfında dev metropolde 77 trafik kazası meydana geldiği açıklandı. Tokyo’daki bir köprüde yaklaşık 100 aracın geçici süreyle mahsur kaldığını duyuran yetkililer, başkent genelindeki 14 güzergahta ulaşımın kar nedeniyle geçici olarak aksadığını ifade etti.

Bilanço ağırlaştı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), geçtiğimiz Perşembe günü 4 yıllık aranın ardından ilk kez başkent Tokyo için yoğun kar yağışı uyarısı yapmış, ayrıca ülkenin farklı kesimlerinde 99 uçuş hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Buzlanma riskine dikkat çeken uzmanlar, kara ulaşımında yaşanabilecek aksamalar konusunda uyarmıştı. Tokyo İtfaiye Departmanı’ndan dün yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre kar ve buzlanma nedeniyle 215 kişinin hastanelik olduğu ifade edilmişti.

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