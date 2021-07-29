Dünya Japonyayı şiddetli yağışlar vurdu 64 bin kişi için tahliye çağrısı
ASYA

Japonya'yı şiddetli yağışlar vurdu: 64 bin kişi için tahliye çağrısı

Japonya'nın orta kesimlerinde yer alan Fukui eyaletinde aşırı yağış sonrası 64 bin kişiye yönelik tahliye çağrısı yapılırken, yetkililer aşırı yağışların sebep olduğu heyelanların otoyolları kapattığını ve bölgede 121 kişinin mahsur kaldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Japonyanın Fukui eyaletinde aşırı yağışlar sonrası 64 bin kişi için tahliye çağrısı
Foto/arşiv

Meteoroloji Ajansı, ülkenin Honşu bölgesindeki lokal sağanakların sıklaşması sonrası, Fukui ve Şizuoka eyaletlerine yönelik uyarılarını güncelledi.

Buna göre nemli hava ve soğuk hava kütlesinin getirdiği aşırı yağışlar sonucu Fukui'nin 16 bölgesinde 64 bin kişinin tahliyesi istendi.

Fukui Valiliği yetkilileri, aşırı yağışların sebep olduğu heyelanların otoyolları kapattığını ve bölgede 121 kişinin mahsur kaldığını açıkladı.

Öte yandan ajans, düzensiz basın sonucu atmosferik Şizuoka'da aşırı seviyede sağanak, nehir taşkınları uyarılarında bulundu.

Manavgat'ta büyük orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Manavgat'ta büyük orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.00 sıralarında başlayan yangına, çevre illerdeki ekiplerin de desteğiyle karadan ve havadan müdahale sürüyor. Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 noktaya yayıldı. 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisi ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangın hala söndürülebilmiş değil. Kalemler Mahallesi'nde bulunan mezarlar, yangında tahrip olurken, çok sayıda ev yandı, muz seraları da zarar gördü. Yangının sıçradığı bölgede traktör, iş makinesi gibi birçok tarım aleti de yandı. İşte bölgeden fotoğraflar...

Adana sıcaktan kavruluyor: Termometreler 47 dereceyi gösterdi vatandaş dışarı akın etti
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Yaz mevsiminde kavurucu sıcaklarıyla ünlü Adana’da son aylarda sıcaklık, istisnalar dışında mevsim normallerinin üzerinde seyretti.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 39-40 derece ölçülürken, açık alanlardaki termometreler güneş altında 47 dereceyi gösterdi. Nem yoğunluğuyla birlikte sıcaklığın etkisinin arttığı kentte vatandaşlar parklar, yeşil alanlara akın etti. Parkta çevre düzenlemesii yapan işçileri ise kavurucu sıcakta çalışmalarını sürdürdü.
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Seyhan ilçesinde bulunan Atatürk Parkı’nın çevre düzenlemesini yapan işçilerden Sevda Karaoğlu, sıcaktan bunaldıklarını ama işlerine devam etmeleri gerektiğini söyledi. Adanalıların sıcakla mücadeleye alışık olduğunu kaydeden Karaoğlu, “Bizim kaderimiz olsa gerek. Burası her sene daha da sıcak oluyor. Mola saatlerimizde gölgeye koşuyoruz. Otururken bile terliyoruz” dedi.
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Parktaki ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışan Sıla Birgenç ise mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadığını fakat bugün önemli işleri için sıcağa dayanmak zorunda olduğunu belirtti. Adana sıcağına diyecek kelime bulamadığını ifade eden Birgenç, Burası sanki cehennemin fragmanı gibi. Buna rağmen Adana çok güzel bir şehir. Asla başka bir yerde yaşayamam diye konuştu.
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Arkadaşıyla parkta sohbet eden Yiğitcan Avcı ise kendisinin Adana sıcağında yandığını Rusya’da yaşayan babasının ise oradaki serin havada keyif çattığını belirterek, Rusya’ya gitmek istediğini söyledi.
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Adana sıcaktan kavruluyor: Termometreler 47 dereceyi gösterdi vatandaş dışarı akın etti
Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kentteki termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi. Nemle birlikte etkisini artıran sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için parklara akın etti.

İtalya’da sel ve toprak kayması: Yollar kapandı evler sular altında kaldı
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Geçtiğimiz haftalarda Almanya ve Belçika’yı etkisi altına alan sel bu defa da İtalya’nın doğal güzelliğiyle ünlü Como Gölü ve çevresindeki kasabaları vurdu. Şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymaları sonucu Como Gölü çevresindeki Laglio, Cernobbio ve Brienno kasabalarında onlarca ev ve araçta hasar meydana geldi. Kasabaların cadde ve sokakları sular altında kalırken, itfaiyeciler 60’tan fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.
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Gölün batı kıyısında bulunan ve selden en çok etkilenen Brienno’da toprak aymasının gaz sızıntısına yol açmasının ardından 50 kişi evlerinde mahsur kaldı. Cernobbio’da ise itfaiyeciler, sel tehlikesi bulunan bir apartmanı tahliye etti. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, İtalyan çevre kuruluşları yaşanan sel felaketlerini iklim değişikliğinin sonuçları olarak nitelendirdi.
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Geçtiğimiz haftalarda, Avrupa’da etkisini gösteren şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi büyük yıkıma yol açmıştı. Almanya’nın Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde 174, Belçika’da ise en az 37 kişi hayatını kaybetmişti.
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İtalya’da sel ve toprak kayması: Yollar kapandı evler sular altında kaldı
İtalya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında onlarca ev hasar görürken, itfaiyeciler 60'tan fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.


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ORFAMDER 'Orman yangınlarında neden uçak kullanılmıyor' manipülasyonuna açıklık getirdi
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ORFAMDER 'Orman yangınlarında neden uçak kullanılmıyor' manipülasyonuna açıklık getirdi

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla amansız mücadele sürüyor. Yangını söndürmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla tüm imkanlar seferber edilirken, provokatörler bir kez daha sahne aldı. Alevlere müdahale sırasında neden uçak kullanılmadığına ilişkin manipülasyon dolu paylaşım ve haberlere ilişkin Orman Fakülteliler Derneğinden (ORFAMDER) yapılan açıklamada, helikopter kullanımının öne çıkan nedenleri sıralandı. Buna göre, Türk Hava Kurumuna (THK) ait uçakların bir saatte yalnızca 8 ton su atabildiği vurgulanırken, helikopterlerin ise aynı sürede 20 ton su atabildiği ifade edildi. Ayrıca, THK uçaklarında ton başına maliyet 8 bin 900 lira olurken, helikopterlerde ise bu rakam bin 300 liraya düşüyor. İşte "Orman yangınlarına müdahalede neden helikopterler kullanılıyor" eleştirilerine ilişkin yapılan açıklamanın detayları...
Alinur Aktaş'tan yangında eşyaları yandığı için ağlayan kadına yardım eli
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Alinur Aktaş'tan yangında eşyaları yandığı için ağlayan kadına yardım eli

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangında eşyalarının yandığını görünce telefonda konuştuğu kişiye feryat eden kadına yardım edeceklerini duyurdu. Aktaş yaptığı paylaşımda, "Kaybettiğin çeyizlerinin yerine yenilerini biz koyacağız. Yeter ki sizin canınız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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