Japonya'nın tarihi Shuri Kalesi yandı: Yeniden inşa edilecek

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalıma Grubu öncülüğünde hem Türkiye'nin hem de Antalya'nın UNESCO listesinde bekletilen önerileriyle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı ve rapor hazırlandı. Raporda, dünyada bin 92 eserin bulunduğu UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde, 400'ü aşkın antik şehir ve tarihi değerin bulunduğu Antalya'dan sadece Muğla sınırındaki Xanthos Antik Kenti'nin yer aldığına, önerilen 9 eserden bazılarının 25 yıldır bekletildiğine dikkat çekildi. PERGE (2009): Anadolu'nun en büyük ve görkemli şehirlerinden Perge, Havari Paulus'un ziyaret ettiği, ünlü matematikçi Apollonios'un yetiştiği ve bir kadın vali olan Plancia Magna tarafından idare edilen bir şehirdi. Perge de diğer kültürel varlıklar gibi 2009 yılından beri UNESCO listesinde bekliyor.