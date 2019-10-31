Japonya'nın tarihi Shuri Kalesi yandı: Yeniden inşa edilecek

Japonya'nın Okinawa bölgesindeki tarihi Shuri Kalesi'nin yandığı bildirildi.
Yangın alarmının devreye girmesiyle harekete geçen güvenlik görevlilerinin kalenin ana binasından yükselen dumanları gördüğü aktarılırken, kale yerleşkesindeki diğer ahşap binaları da saran yangının, itfaiye ekiplerince saat 13.30 civarında söndürüldüğü kaydedildi.
İtfaiye ekipleri, yangında kalenin "Seiden" adı verilen ana binasının yanı sıra "Hokuden" kuzey binası ile "Nanden" güney binasının tamamen kül olduğunu bildirdi.
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Dünya mirası listesindeki kale küle döndü
Japonya'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 500 yıllık Shuri Kalesi, kesin nedeni henüz bilinmeyen yangında kül oldu.
Kalenin içinde bulunanlar tahliye edildi
Haberde, Naha kentindeki kalenin yaklaşık 4 bin 800 metrekarelik alana yayılan 7 binasının tamamen yandığı bildirildi.
Yetkililer, yangından ölen ya da yaralanan kimse olup olmadığının henüz bilinmediğini ancak kalenin civarında ikamet eden 30'dan fazla kişinin geçici olarak tahliye edildiğini belirtti.
Kalenin, ana binasında başladığı tahmin edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Antalya Kent Konseyi Turizm Çalıma Grubu öncülüğünde hem Türkiye'nin hem de Antalya'nın UNESCO listesinde bekletilen önerileriyle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı ve rapor hazırlandı. Raporda, dünyada bin 92 eserin bulunduğu UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde, 400'ü aşkın antik şehir ve tarihi değerin bulunduğu Antalya'dan sadece Muğla sınırındaki Xanthos Antik Kenti'nin yer aldığına, önerilen 9 eserden bazılarının 25 yıldır bekletildiğine dikkat çekildi. PERGE (2009): Anadolu'nun en büyük ve görkemli şehirlerinden Perge, Havari Paulus'un ziyaret ettiği, ünlü matematikçi Apollonios'un yetiştiği ve bir kadın vali olan Plancia Magna tarafından idare edilen bir şehirdi. Perge de diğer kültürel varlıklar gibi 2009 yılından beri UNESCO listesinde bekliyor.
ASPENDOS (2015): Dünyanın en iyi korunagelmiş ve en büyük antik tiyatrolarından biri olan Aspendos, bütün ihtişamı ile bugün ziyaretçilerini etkilemeyi sürdürüyor. Özellikle eşsiz akustik avantajı turizm sezonu içerisinde bir çok etkinliğe ilham kaynağı oluyor. 12 bin kişilik Aspendos Antik Tiyatrosu 2015 yılında UNESCO tarafından bekleme listesine alındı.
LİKYA UYGARLIKLARI (2009): Phaselis'ten Olympos'a, Myra'dan Rhadiopolis'e onlarca Likya şehri barındıran Antalya, Likya uygarlığının merkezi sayılıyor. Tarihi Likya Yolu ile doğaseverlerin çekim noktası haline gelen Batı Antalya, aynı zamanda orman ve denizin harmonisinin en güzel yansıması. Likya Uygarlıkları 2009 yılında UNESCO tarafından bekleme listesine alındı.
YİVLİ MİNARE (2016): Kendine özgü mimarisi ile Türk- İslam sanatından farklı bir yeri olan ve Antalya'nın simgesi sayılan 8 asırlık Yivli Minare, 2016 yılında UNESCO Geçici Listesi'ne dahil edilmişti.
TERMESSOS & GÜLLÜK DAĞI (2000): Şahin tepesi olarak bilinen ve Büyük İskender'in ele geçiremediği Sollymerlilerin Şehri Termessos Güllük Dağının tepesinde bir taç gibi bütün ihtişamını koruyor. Coğrafi konumu gereği çok fazla müdahale edilemeyen ve bu sayede bütün doğallığı ile 2 bin yıldır ayakta kalan Termessos şehri 2000 yılında UNESCO bekleme listesine alınmıştı.
ALANYA VE KALE (2000): Bir Selçuklu ve Bizans sentezi olan Alanya Kalesi, Akdeniz sahili boyunca uzanan şehirler içerisindeki en ihtişamlı ve korunagelmiş kaleye sahip. Bununla birlikte Kale alanı içerisinde kalan Kızıl Kule ve Selçuklu Tersaneleri benzersiz ve özgün olmaları dolayısı ile türlerinin tek ve yegane örnekleri. UNESCO Alanya Kalesi'ni 2000 yılında bekleme listesine aldı.
KARAİN MAĞARASI (1994): Türkiye'nin en büyük doğal mağarası. İnsan yerleşiminin neandertal ile birlikte paleolitik dönemde başlayıp Roma dönemine kadar yaşama ve tapınak alanı olarak kullanılan Karain Mağarası için 1994 yılında UNESCO'ya adaylık başvurusu yapılmış, mağara bekleme listesine dahil edilmişti. 24 yıldır hala UNESCO'nun Dünya Mirası listesine almadığı Karain Mağarası bölgede yerleşik düzene geçişin en önemli belirtilerinden biri.
KEKOVA BATIK ŞEHRİ (2000): Likya'nın kalbinde Simena Antik şehrinin karşısındaki Kekova, bir deprem sonrası ada olarak sulara gömülmüş ve şehrin kalıntıları sular altında kalmıştı. Bugün gezginlerin tekne turu esnasında görebildiği kalıntılar bir zamanlar Kekova şehrinin görkemli yapılarıydı. UNESCO Kekova Batık şehri 2000 yılında bekleme listesine almıştı.
ST. NIKOLAOS KİLİSESİ (2000): Bütün dünyanın 'Noel Baba' olarak tanıdığı St. Nikolaos'un ömrünün büyük bölümünü geçirdiği Demre'de adının verildiği ve mezarının bulunduğu St. Nikolaos Kilisesi, özellikle Ortodoksların kutsal bir mekanı olarak büyük önem taşıyor. Hemen yanı başındaki kaya mezarları ile birlikte Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan kilise, 2000 yılında UNESCO listesine alınmıştı.
Dünya kültür mirası için 25 yıldır bekliyorlar
Dünya tarihinin en önemli eserleri 25 yıldır bekliyor
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde 77 öneriyle eseri en çok bekletilen ülkeler sıralamasında birinci olan Türkiye, listeye alınan 18 eserle 16'ncı sırada yer alıyor. Listede, dünyada eseri sırada en çok bekletilen il ise Antalya oldu. Aspendos, Perge, Yivli Minare, Termessos, Alanya Kalesi, Karain Mağarası, Kekova Batık Şehir'in de aralarında bulunduğu 9 eserden bazıları 25 yıla yakındır bekletiliyor.
Diğer yandan, Japonya Kabine Baş Sekreteri Yoshihide Suga, basına yaptığı açıklamada, Shuri Kalesi'nin, Okinawa için son derece önemli bir sembol olduğunu belirterek hükümetin, kaleyi yeniden inşa etmek için elinden geleni yapacağını dile getirdi.
Ryukyu Krallığı döneminde, yaklaşık 500 yıl önce inşa edilen Shuri Kalesi, İkinci Dünya Savaşı sırasında tamamen hasar görse de daha sonra restore edilmiş ve 1992'de milli park olarak ziyarete açılmıştı.
Kale, 2000'de de Dünya Mirası listesine alınmıştı.