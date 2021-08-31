Joe Biden'dan DEAŞ'a tehdit: Sizinle işimiz daha bitmedi

ABD Başkanı Joe Biden canlı yayında Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.

Biden'ın açıklamalarından dikkat çeken satır başları şu şekilde:

"Kadın ve erkekler hayatlarını ortaya koydu. Burada aynı zamanda bir merhamet operasyonu yürüttük biz. Böylelikle tahliyeleri rahat bir şekilde gerçekleştirelim. Onlara borcumuz sonsuz. Bir karar aldık ve 31 Ağustos'u çekilme tarihi olarak belirledik. Afgan hükümeti nihayetinde bu sonuca vardı ve bütün bu süreç içerisinde güvenlik konseyime her senaryoyu planlamalarını söyledim.

'Bu savaşın sonsuza kadar sürmesinin önüne geçtim'

20 yılın sonunda her şey yolunda olsun istedik ancak yine de beklenmedik şeyler yaşandı. ABD'nin en uzun savaşı sona erdi. Bu savaşın sonsuza kadar sürmesinin önüne geçtim.

Taliban'ın yükselişe geçmesi hem bizim personelimiz hem de müttefiklerimiz için sorun oluşturuyordu. Ayrılmak isteyen çoğu kişi ayrıldı. Tahliyeler onurlu bir şekilde gerçekleşti. Kalmak isteyenler için ise bir tarih yok. İstedikleri zaman Afganistan'dan ayrılabilirler. BM Güvenlik Konseyi bir karar açıkladı ve net bir mesaj verdi Afganistan'a. Taliban'ın sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz.

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Kabil Havalimanı kararı oy birliğiyle belirlendi. Gelmek isteyen ABD vatandaşlarına yardımcı olacağız. Risk altındaki Afganlar için çalışmamız sürecek. Afganistan'da çalışan herkes için dua edelim. Bu kararın tüm sorumluluğunu üzerime alıyorum.

Burada seyahat özgürlüğü, güvenli geçiş ve 100'den fazla ülke ile birlikte Taliban'ın talimatları tutması için çaba göstereceğiz. Buradan gitmek isteyenler buradan ayrılabilsin ve insani yardım Afgan halkına ulaşabilsin.

Güvenli geçiş vereceklerini söylediler. Buna ABD'li çalışanlarla birlikte dediler. Biz sadece sözlere bakmıyoruz, eylemlere de bakıyoruz. 31 Ağustos'ta ayrılmak burada zorunlu çekilme için yaptığımız bir şey değil, Amerikan halkını kurtarmak için yaptığımız bir durumdu.

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'Beyaz Saray'a geldiğim gün Taliban asker olarak yüksek bir pozisyondaydı'

Burada Afgan hükümeti ile işbirliği yapma gibi hiçbir önkoşul yoktu. Ben Beyaz Saray'a geldiğim gün Taliban asker olarak yüksek bir pozisyondaydı. Eğer 1 Mayıs'ta ayrılsaydık Taliban hiçbir ABD'li askere saldırmayacaktı. Ya ayrılacaktık ya da çatışmayı büyütecektik. Ben bu sonsuz savaşı uzatmayacaktım. Bu Kabil Havalimanı'nı seçme kararı da fikir birliğiyle gelen bir karardı.

Artık bu savaşı sonlandırmanın zamanı gelmişti. Terör tehdidi Afganistan'ın çok ilerisine uzandı. DAEŞ yine Suriye ve Irak'ta tehdit savurmaya devam ediyor. Bir başkan olarak benim görüşüm şudur ben Amerika başkanıysam Amerika'yı koruyacağım. Ben Amerika'nın güvenliğini binlerce göreve yolladığımız asker ve harcadığımız milyonlarca dolara değdiğini biliyoruz. Afganistan ve diğer ülkelerde terörle mücadele etmeye devam edeceğiz ancak bunu bu şekilde sürdürmemeliyiz. Biz kapasitemizi nasıl geliştirdiğimizi gösterdik.

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'Sizinle işimiz bitmedi'

Eğer 2001'de Yemen'den saldırıya uğrasaydık o zaman hiç Afganistan'a karışır mıydık? Hiçbir çıkarımız yoktu Afganistan'da. Afganistan'daki görevimizi 10 yıl önce bitirmiştik. Artık bu savaşı bitirmenin zamanı gelmişti, yeni bir dünyadayız artık. Terör tehdidi dünyanın dört bir yanına sıçradı. Terör tehdidi sürüyor. Terörle mücadelemiz sürecek. DEAŞ Horasan'a şunu söyleyeceğim: Sizinle işimiz daha bitmedi.