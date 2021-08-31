Dünya Joe Bidendan DEAŞa tehdit Sizinle işimiz daha bitmedi
AMERİKA

Joe Biden'dan DEAŞ'a tehdit: Sizinle işimiz daha bitmedi

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. ABD'nin en uzun savaşının sona erdiğini belirten Biden, "Tahliyeler onurlu bir şekilde gerçekleşti" dedi. Sözlerinin devamında DEAŞ'a yönelik tehditte bulunan Biden, "DEAŞ Horasan'a şunu söyleyeceğim: Sizinle işimiz daha bitmedi." ifadesini kullandı

Haber Merkezi Yeni Şafak
Joe Bidendan DEAŞa tehdit: Sizinle işimiz daha bitmedi
Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden canlı yayında Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.

Biden'ın açıklamalarından dikkat çeken satır başları şu şekilde:

"Kadın ve erkekler hayatlarını ortaya koydu. Burada aynı zamanda bir merhamet operasyonu yürüttük biz. Böylelikle tahliyeleri rahat bir şekilde gerçekleştirelim. Onlara borcumuz sonsuz. Bir karar aldık ve 31 Ağustos'u çekilme tarihi olarak belirledik. Afgan hükümeti nihayetinde bu sonuca vardı ve bütün bu süreç içerisinde güvenlik konseyime her senaryoyu planlamalarını söyledim.

'Bu savaşın sonsuza kadar sürmesinin önüne geçtim'

  • 20 yılın sonunda her şey yolunda olsun istedik ancak yine de beklenmedik şeyler yaşandı. ABD'nin en uzun savaşı sona erdi. Bu savaşın sonsuza kadar sürmesinin önüne geçtim.

Taliban'ın yükselişe geçmesi hem bizim personelimiz hem de müttefiklerimiz için sorun oluşturuyordu. Ayrılmak isteyen çoğu kişi ayrıldı. Tahliyeler onurlu bir şekilde gerçekleşti. Kalmak isteyenler için ise bir tarih yok. İstedikleri zaman Afganistan'dan ayrılabilirler. BM Güvenlik Konseyi bir karar açıkladı ve net bir mesaj verdi Afganistan'a. Taliban'ın sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz.

Yeni Şafak’ın Kabil Havalimanı’nda Taliban istihbarat görevlisiyle röportajı sırasında ABD’nin zaman ayarlı bombaları patladı
DÜNYA
Yeni Şafak’ın Kabil Havalimanı’nda Taliban istihbarat görevlisiyle röportajı sırasında ABD’nin zaman ayarlı bombaları patladı

Kabil Havalimanı kararı oy birliğiyle belirlendi. Gelmek isteyen ABD vatandaşlarına yardımcı olacağız. Risk altındaki Afganlar için çalışmamız sürecek. Afganistan'da çalışan herkes için dua edelim. Bu kararın tüm sorumluluğunu üzerime alıyorum.

Burada seyahat özgürlüğü, güvenli geçiş ve 100'den fazla ülke ile birlikte Taliban'ın talimatları tutması için çaba göstereceğiz. Buradan gitmek isteyenler buradan ayrılabilsin ve insani yardım Afgan halkına ulaşabilsin.

Güvenli geçiş vereceklerini söylediler. Buna ABD'li çalışanlarla birlikte dediler. Biz sadece sözlere bakmıyoruz, eylemlere de bakıyoruz. 31 Ağustos'ta ayrılmak burada zorunlu çekilme için yaptığımız bir şey değil, Amerikan halkını kurtarmak için yaptığımız bir durumdu.

Washington Post'tan ABD yönetimine Afganistan tepkisi: Ahlaki felaket
DÜNYA
Washington Post'tan ABD yönetimine Afganistan tepkisi: Ahlaki felaket

'Beyaz Saray'a geldiğim gün Taliban asker olarak yüksek bir pozisyondaydı'

Burada Afgan hükümeti ile işbirliği yapma gibi hiçbir önkoşul yoktu. Ben Beyaz Saray'a geldiğim gün Taliban asker olarak yüksek bir pozisyondaydı. Eğer 1 Mayıs'ta ayrılsaydık Taliban hiçbir ABD'li askere saldırmayacaktı. Ya ayrılacaktık ya da çatışmayı büyütecektik. Ben bu sonsuz savaşı uzatmayacaktım. Bu Kabil Havalimanı'nı seçme kararı da fikir birliğiyle gelen bir karardı.

Artık bu savaşı sonlandırmanın zamanı gelmişti. Terör tehdidi Afganistan'ın çok ilerisine uzandı. DAEŞ yine Suriye ve Irak'ta tehdit savurmaya devam ediyor. Bir başkan olarak benim görüşüm şudur ben Amerika başkanıysam Amerika'yı koruyacağım. Ben Amerika'nın güvenliğini binlerce göreve yolladığımız asker ve harcadığımız milyonlarca dolara değdiğini biliyoruz. Afganistan ve diğer ülkelerde terörle mücadele etmeye devam edeceğiz ancak bunu bu şekilde sürdürmemeliyiz. Biz kapasitemizi nasıl geliştirdiğimizi gösterdik.

'Sizinle işimiz bitmedi'

Eğer 2001'de Yemen'den saldırıya uğrasaydık o zaman hiç Afganistan'a karışır mıydık? Hiçbir çıkarımız yoktu Afganistan'da. Afganistan'daki görevimizi 10 yıl önce bitirmiştik. Artık bu savaşı bitirmenin zamanı gelmişti, yeni bir dünyadayız artık. Terör tehdidi dünyanın dört bir yanına sıçradı. Terör tehdidi sürüyor. Terörle mücadelemiz sürecek. DEAŞ Horasan'a şunu söyleyeceğim: Sizinle işimiz daha bitmedi.


Abone Ol Google News
Av yasağı bitti

Av yasağı bitti

Balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.
​Alevler en az 30 dükkanı sardı

​Alevler en az 30 dükkanı sardı

İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın.
Türkiyenin desteğini bekliyoruz

Türkiye'nin desteğini bekliyoruz

​Afganistan'da geçiş sürecini yöneten Hikmetyar Yeni Şafak'a konuştu.
Geride 'enkaz' kaldı

Geride 'enkaz' kaldı

Yeni Şafak, Taliban'ın tam denetimine geçen havalimanında.
FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

Engin Özkoç'a yeni suçlama.
CHP'nin küfürbaz başkanı

CHP'nin küfürbaz başkanı

​Kendisini eleştiren vatandaşa 12 dakika 68 küfür saydırdı.

Suriye'den de çıkacaklar

Suriye'den de çıkacaklar

​ABD medyası: Türkiye'nin konumunu güçlendirecek.
Ankesör’de ağ genişliyor

Ankesör’de ağ genişliyor

​FETÖ'cülerin HTS kayıtlarında farklı hatlar tespit edildi.
Katliama bile bile göz yumdular

Katliama bile bile göz yumdular

​ABD istihbarata rağmen kapıyı açık tuttu.

Afganistan'dan çekilme sonrası ​Biden'dan açıklama.

​31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​81 ilin valiliğine gönderildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Harp okullarındaki diploma töreninde konuştu.
Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.