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Joe Biden'ın seçimlerden çekilmesi için çağrılar artıyor

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken, Demokrat Parti üyelerinin Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesine yönelik çağrıları ve endişeleri artıyor. Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, ABD'deki Demokrat liderler, Biden'ın, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ı yenebileceğine dair sağlam kanıtlar sağlamasını bekliyor.

15:17 - 11/07/2024 Perşembe
AA
Joe Biden
Joe Biden

Demokrat Parti üyelerinin Başkan Joe Biden'ın, Trump'la yaptığı canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansının ardından ABD'deki Demokratlar arasında endişeler artarken, Biden'a yarıştan çekilme çağrıları da gelmeye devam ediyor.


Yapılan anketlerde, kötü sonuçlar alınması üzerine Demokrat liderler, kazanacağına dair ikna edici kanıtlar sunması için Biden'a ve kampanyasına çağrıda bulundu.


Demokratlar, Biden'ın yarıştan çekilmesine yönelik çağrılarının artabileceğine işaret ederken, Kongre üyeleri ve bağışçılar da hafta sonuna kadar Biden'ın adaylığını bırakması için açık çağrıda bulunabilecekleri sinyali verdi.


NATO Zirvesi'nde Biden'ı utandırmak istemediklerini aktaran Demokratlar, Biden'a yarıştan çekilmeye kendi karar vermesi için zaman tanıdıklarını savundu.


Biden'a açıkça "yarıştan çekil" çağrısı yapan ilk Demokrat, Senatör Welch oldu

Demokrat Senatör Peter Welch, WP için kaleme aldığı yazıda, Biden'ın dönemin en iyi başkanlarından biri olduğunu belirterek, "Daha önce bizi Trump'tan kurtardı ve şimdi tekrar kurtarmak istiyor ama bunun için en uygun adayın kendisinin olup olmadığını tekrardan değerlendirmeli. Bence bu kişi o değil" değerlendirmesinde bulundu.


Biden'ın canlı yayın tartışmasındaki performansının görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Welch, "Ülkenin iyiliği için Biden'ı başkanlık yarışından çekilmeye çağırıyorum" ifadesini kullandı.


Vermont eyaletinin Biden'ı sevdiğine ve burada aldığı oy yüzdesinin diğer eyaletlerden daha yüksek olduğuna dikkati çeken Welch, ancak seçmenlerin bu sefer Biden'ın kazanamayacağı konusunda endişeli olduğunu aktardı.


Welch, bir zamanlar "Demokratların kalesi" olarak nitelendirilen eyaletlerin, şimdi Cumhuriyetçi eğilimler gösterdiğini ve bu değişimlerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

New York Vali Yardımcısı ve eski Temsilciler Meclisi Üyesi Antonio Delgado da "yeni bir liderin zamanının geldiğini" söyledi.


Biden'a gelen tepkiler

Kongre'nin kıdemli üyelerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, MSNBC'ye verdiği mülakatta Biden'a destek verip vermediği konusundaki sorulara direkt cevap vermemesi dikkati çekmişti.


Pelosi, Biden'ın yarıştan çekilmesi tartışmaları için "Aday olup olmayacağına karar vermek kendisine kalmış. Hepimiz onu bu kararı vermeye teşvik ediyoruz çünkü zaman daralıyor." ifadesini kullanmıştı.


CNN'e konuşan Colorado Senatörü Michael Bennet ise Biden hakkındaki endişelerini kamuoyuna açıkça duyuran ilk Demokrat Senatör olurken, mevcut Başkan'ın kasımda yapılacak seçimlerde Trump'ı yenebileceğine inanmadığını söylemişti.


Connecticut Senatörü Richard Blumenthal, CNN'e, Biden'ın kasımda yapılacak seçimleri kazanma konusunda "derin endişeleri" olduğunu belirterek, "Çünkü Donald Trump'ın kazanması ülke için varoluşsal bir tehdit olacaktır" diye konuşmuştu.


#Joe Biden
#Peter Welch
#Donald Trump
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