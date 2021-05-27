Johnson'a İslamofobi soruşturması

Temmuz 2019'da Muhafazakar Parti lideri seçilen ve istifa eden Theresa May'in yerine başbakan olan Johnson’ın, başbakanlık öncesi dönemde burka giyen kadınlara yönelik hakaretler içeren köşe yazısı ortaya çıkmış ve ülke genelinde büyük tepkilere neden olmuştu. Kendisi için ihraç çağrısında bulunanların sayısının artmasından çekinen Johnson, Aralık 2019'da partisine yöneltilen İslamofobi ve ayrımcılık iddialarının araştırılması için talimat verdi. Bunun üzerine Profesör Swaran Singh liderliğindeki bir ekip konuyla ilgili rapor hazırladı. Singh, "Ayrımcılığa dair verilere rastladık. İslam karşıtı düşünceler parti içinde sorun teşkil ediyor. Bu, partiye zarar veriyor ve toplumun önemli bir bölümünü yabancılaştırıyor." ifadelerini kullandı.

RAPOR YANKI UYANDIRDI

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin ırkçı ve İslam karşıtı politikalarını su yüzüne çıkaran raporla ilgili siyasetçiler ardı ardına açıklamalarda bulundu. Muhafazakar Parti’nin Müslüman üyelerinden eski İçişleri ve Maliye Bakanı Sajid Javid, raporun ‘Müslüman karşıtı duyguların örneklerini’ içerdiğini belirterek, bulguların koşulsuz kabul edilmesini istedi. Eski kabine üyesi Sayeeda Warsi ise raporun 'ırkçılık sorununu ele almada sorunları olan' bir partiye işaret ettiğini söyleyerek Muhafazakar Parti'ye atıfta bulundu.

MÜSLÜMANLARA DUYARSIZ

Raporda, aralarında 2016'daki Londra Belediye Başkanlığı seçimlerinde, Müslüman olan mevcut Belediye Başkanı Sadiq Khan'a karşı yürütülen çirkin kampanyaların da yer aldığı 727 ayrımcılık vakasına rastlandığı açıklandı. İncelemelerde, bu örneklerin, "Müslüman topluluklara duyarsız bir parti ve liderlik izlenimi yarattığı" ifade edildi. Toplamda bin 418 ayrımcılık içerikli şikayetin incelediği raporda, başvuruların 3'te 2'sinin İslam karşıtlığıyla ilgili olması dikkat çekiyor.

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ÖZÜR DİLEME ÇAĞRISI YAPTI

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin eşitlikten sorumlu yetkilisi Marsha de Crodova da raporun "Muhafazakar Parti içinde yaygın olan ayrımcılığı mahkum eden bir iddianame olduğu ve olayın başbakana kadar dayandığı" görüşünü savundu. Cordova, Başbakan Johnson'a, peçe yorumları için tam ve düzgün bir özür dilemesi ve bu yorumların Müslüman toplumda yol açtığı incinmeyi kabul etmesi çağrısı yaptı.

Boris Johnson

SAMİMİYETSİZ VE YAPMACIK

Başbakan Johnson, 2018 yılında The Telegraph gazetesindeki Müslüman kadınları hedef alan yazısıyla alakalı Profesör Singh liderliğindeki komisyona ifade verdi. Yazdıklarından ötürü üzgün olduğunu ifade eden Johnson, “Söylediğim şeylere karşı kırgınlık olduğunu biliyorum. Gazetecilikte dili özgürce kullanmanız gerekir. Bugün aynı dili kullanır mıydım? Artık başbakan olduğuma göre kullanmam” diyerek kendini savundu. Irkçılık karşıtı Hope Not Hate isimli bir sivil toplum kuruluşu ise Johnson’ın açıklamalarını “samimiyetsiz ve yapmacık” olarak niteledi.