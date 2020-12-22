Josef Stalin övmek neden suç değil?

Almanya'da 'Heil Hitler' diye bağırırsanız polis tarafından soruşturma geçiriyorsunuz. Josef Stalin övdüğünüzde ise bunun hiçbir yaptırımı yok. Peki Josef Stalin, Hitler'den çok daha makbul bir insan mı yoksa savaşı kazananların yanında yer aldığı için mi bu imtiyaza sahip?
Tarım devrimleriyle milyonlarca insanı katletti
Josef Stalin, Sovyetler Birliği'nin başına geçtikten sonra sanayileşme hamleleri dediği strateji ile Ukrayna'da suni bir kıtlık oluşturdu.
Holodomor ya da diğer adıyla Ukrayna Kırımı olarak bilinen uygulama köylülerin elinden verimli tarım arazilerini almak üzerine işliyordu.
Tarım arazilerini vermeye yanaşmayan köylüler bunun bedelini ise açlıktan ölerek ödediler. O dönem Ukrayna'da yaşayan her dört kişiden biri, yani nüfusun yüzde 25'i açlıktan öldü. 5 ile 10 milyon arası Ukraynalının bu soykırımda öldüğü düşünülürken 25 ülke bu olayı soykırım olarak tanıdı.
Milyonlarca Türk'ü yurtlarından edip yollarda katletti
- Josef Stalin'in bir diğer özelliği ise azılı bir Türk düşmanı olması. 1948 yılında kendi ülkesi Sovyetlerin halkı olan Kırım'daki Tatar Türklerini, Çeçenleri, İnguşları yurtlarından edip hiçbir insanın yaşayamayacağı şartlarda sürgüne gönderdi.
Sürgüne gönderilenler milyonlarca Türk'ün yüzde 43'ünün zor şartlar altında öldüğü bugün bilinen bir gerçek.
Ukrayna gibi bazı ülkeler bugün Tatar Soykırımı adıyla hala o günlerde Josef Stalin'in öldürdüğü masum insanların hatırasını yad ediyor.
Savaşta insanları malzeme gibi kullanıp 26 milyon vatandaşını öldürdü
- 2. Dünya Savaşı sırasında en fazla kayıp veren ülke Sovyetler oldu. Bunun arkasında ise Josef Stalin'in vatandaşlarını korumak yerine onları cepheye gönderirken uyguladığı strateji var.
İnsan dalgaları denen bu strateji tüm gücünü kalabalık askeri gruplardan alıyor. Düşmanın öldürerek bitiremeyeceği kadar çok asker ile karşılanması üzerine kurgulanan bu stratejiyi Japonya ve Almanya'ya karşı kullandı. Bunun karşılığı ise 26 milyon Sovyetin ölümü oldu.
Adı bugün faşistleri ve kapitalistleri korkutmaya hala yetiyor!
İşçi sınıfının çelik iradesi 142 yaşında.
İyi ki doğdu!#Stalin142 pic.twitter.com/GzNNL75V9k
Adı bugün faşistleri ve kapitalistleri korkutmaya hala yetiyor!
Devletlerin katil dediği Stalin hala nasıl övülüyor?
Türkiye'de ise Josef Stalin'i öven yüz binlerce insan sosyal medyada Stalin'i trend yaptı. Peki hakkında tüm delilleriyle sayısız soykırım iddiası bulunan Josef Stalin'i övmek neden suç değil?
Tarihin en fazla insan öldüren katili olarak bilinen Josef Stalin'i Türkiye'de övenlerin ise milyonlarca Türk'ün ve katledilen Ukraynalı köylünün ahını aldığı kesin.