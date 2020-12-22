Josef Stalin övmek neden suç değil?

Almanya'da 'Heil Hitler' diye bağırırsanız polis tarafından soruşturma geçiriyorsunuz. Josef Stalin övdüğünüzde ise bunun hiçbir yaptırımı yok. Peki Josef Stalin, Hitler'den çok daha makbul bir insan mı yoksa savaşı kazananların yanında yer aldığı için mi bu imtiyaza sahip?

Ukrayna'da açlıktan ölen milyonlarca çocuktan bazıları.

Tarım devrimleriyle milyonlarca insanı katletti

Josef Stalin, Sovyetler Birliği'nin başına geçtikten sonra sanayileşme hamleleri dediği strateji ile Ukrayna'da suni bir kıtlık oluşturdu.

Holodomor ya da diğer adıyla Ukrayna Kırımı olarak bilinen uygulama köylülerin elinden verimli tarım arazilerini almak üzerine işliyordu.

Ukrayna Kırımı

Tarım arazilerini vermeye yanaşmayan köylüler bunun bedelini ise açlıktan ölerek ödediler. O dönem Ukrayna'da yaşayan her dört kişiden biri, yani nüfusun yüzde 25'i açlıktan öldü. 5 ile 10 milyon arası Ukraynalının bu soykırımda öldüğü düşünülürken 25 ülke bu olayı soykırım olarak tanıdı.

REKLAM

Yollarda ölen milyonlar.

Milyonlarca Türk'ü yurtlarından edip yollarda katletti

Josef Stalin'in bir diğer özelliği ise azılı bir Türk düşmanı olması. 1948 yılında kendi ülkesi Sovyetlerin halkı olan Kırım'daki Tatar Türklerini, Çeçenleri, İnguşları yurtlarından edip hiçbir insanın yaşayamayacağı şartlarda sürgüne gönderdi.

Sürgüne gönderilenler milyonlarca Türk'ün yüzde 43'ünün zor şartlar altında öldüğü bugün bilinen bir gerçek.

HAYAT 1944: Unuttuğumuz Soykırım

Ukrayna gibi bazı ülkeler bugün Tatar Soykırımı adıyla hala o günlerde Josef Stalin'in öldürdüğü masum insanların hatırasını yad ediyor.

OYNAT 01:53 Komünist soykırım 72. yılında: Kırım Tatar sürgünü 400 bin Kırım Tatarı, 18 Mayıs 1944'te, Almanlarla işbirliği yaptıkları suçlamasıyla dönemin Sovyet lideri Josef Stalin'in kararıyla Sibirya steplerine sürülmüştü. Hayvan taşıyan trenlere doldurularak haftalarca açlık, susuzluk ve hastalıkla mücadele eden Kırım Tatarlarından 195 bin 371 kişi hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

2. Dünya Savaşı'nda da en çok Sovyet öldü.

Savaşta insanları malzeme gibi kullanıp 26 milyon vatandaşını öldürdü

2. Dünya Savaşı sırasında en fazla kayıp veren ülke Sovyetler oldu. Bunun arkasında ise Josef Stalin'in vatandaşlarını korumak yerine onları cepheye gönderirken uyguladığı strateji var.

İnsan dalgaları denen bu strateji tüm gücünü kalabalık askeri gruplardan alıyor. Düşmanın öldürerek bitiremeyeceği kadar çok asker ile karşılanması üzerine kurgulanan bu stratejiyi Japonya ve Almanya'ya karşı kullandı. Bunun karşılığı ise 26 milyon Sovyetin ölümü oldu.

DÜNYA II. Dünya Savaşı'nı gerçekte kim kazandı?

Adı bugün faşistleri ve kapitalistleri korkutmaya hala yetiyor!

İşçi sınıfının çelik iradesi 142 yaşında.

İyi ki doğdu!#Stalin142 pic.twitter.com/GzNNL75V9k REKLAM December 17, 2020

Devletlerin katil dediği Stalin hala nasıl övülüyor?

Türkiye'de ise Josef Stalin'i öven yüz binlerce insan sosyal medyada Stalin'i trend yaptı. Peki hakkında tüm delilleriyle sayısız soykırım iddiası bulunan Josef Stalin'i övmek neden suç değil?

Tarihin en fazla insan öldüren katili olarak bilinen Josef Stalin'i Türkiye'de övenlerin ise milyonlarca Türk'ün ve katledilen Ukraynalı köylünün ahını aldığı kesin.