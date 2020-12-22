Dünya Josef Stalin övmek neden suç değil?
AVRUPA

Josef Stalin övmek neden suç değil?

Bugün açıktan Hitler övseniz Avrupa’da iş dahi bulamazsınız. Peki aynı şey neden Josef Stalin için geçerli değil? Sadece 2. Dünya Savaşı’nda 26 milyon Sovyet vatandaşın ölümüne sebep olan Stalin aynı zamanda uyguladığı politikalarla da milyonlarca Sovyet'in katili. Uyguladığı tarım politikalarıyla 10 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan Stalin azılı bir Türk düşmanı olarak da biliniyor. Kırım’daki yüz binlerce Tatar Türkü’nü, Ahıska Türklerini, İnguşları ve Çeçenleri zorla evlerinden edip yollarda ölmelerinin sorumlusu. Bugün ülkemizde ise ne acı ki böyle eli kanlı bir diktatöre sayısız övgüler dizen insanlar var.

Ahmet Fadıl Erarslan Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Almanya'da 'Heil Hitler' diye bağırırsanız polis tarafından soruşturma geçiriyorsunuz. Josef Stalin övdüğünüzde ise bunun hiçbir yaptırımı yok. Peki Josef Stalin, Hitler'den çok daha makbul bir insan mı yoksa savaşı kazananların yanında yer aldığı için mi bu imtiyaza sahip?

Ukrayna'da açlıktan ölen milyonlarca çocuktan bazıları.

Tarım devrimleriyle milyonlarca insanı katletti

Josef Stalin, Sovyetler Birliği'nin başına geçtikten sonra sanayileşme hamleleri dediği strateji ile Ukrayna'da suni bir kıtlık oluşturdu.

Holodomor ya da diğer adıyla Ukrayna Kırımı olarak bilinen uygulama köylülerin elinden verimli tarım arazilerini almak üzerine işliyordu.

Ukrayna Kırımı

Tarım arazilerini vermeye yanaşmayan köylüler bunun bedelini ise açlıktan ölerek ödediler. O dönem Ukrayna'da yaşayan her dört kişiden biri, yani nüfusun yüzde 25'i açlıktan öldü. 5 ile 10 milyon arası Ukraynalının bu soykırımda öldüğü düşünülürken 25 ülke bu olayı soykırım olarak tanıdı.

Yollarda ölen milyonlar.

Milyonlarca Türk'ü yurtlarından edip yollarda katletti

  • Josef Stalin'in bir diğer özelliği ise azılı bir Türk düşmanı olması. 1948 yılında kendi ülkesi Sovyetlerin halkı olan Kırım'daki Tatar Türklerini, Çeçenleri, İnguşları yurtlarından edip hiçbir insanın yaşayamayacağı şartlarda sürgüne gönderdi.

Sürgüne gönderilenler milyonlarca Türk'ün yüzde 43'ünün zor şartlar altında öldüğü bugün bilinen bir gerçek.

1944: Unuttuğumuz Soykırım
HAYAT
1944: Unuttuğumuz Soykırım

Ukrayna gibi bazı ülkeler bugün Tatar Soykırımı adıyla hala o günlerde Josef Stalin'in öldürdüğü masum insanların hatırasını yad ediyor.

Komünist soykırım 72. yılında: Kırım Tatar sürgünü
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Komünist soykırım 72. yılında: Kırım Tatar sürgünü
400 bin Kırım Tatarı, 18 Mayıs 1944'te, Almanlarla işbirliği yaptıkları suçlamasıyla dönemin Sovyet lideri Josef Stalin'in kararıyla Sibirya steplerine sürülmüştü. Hayvan taşıyan trenlere doldurularak haftalarca açlık, susuzluk ve hastalıkla mücadele eden Kırım Tatarlarından 195 bin 371 kişi hayatını kaybetti.


2. Dünya Savaşı'nda da en çok Sovyet öldü.

Savaşta insanları malzeme gibi kullanıp 26 milyon vatandaşını öldürdü

  • 2. Dünya Savaşı sırasında en fazla kayıp veren ülke Sovyetler oldu. Bunun arkasında ise Josef Stalin'in vatandaşlarını korumak yerine onları cepheye gönderirken uyguladığı strateji var.

İnsan dalgaları denen bu strateji tüm gücünü kalabalık askeri gruplardan alıyor. Düşmanın öldürerek bitiremeyeceği kadar çok asker ile karşılanması üzerine kurgulanan bu stratejiyi Japonya ve Almanya'ya karşı kullandı. Bunun karşılığı ise 26 milyon Sovyetin ölümü oldu.

II. Dünya Savaşı'nı gerçekte kim kazandı?
DÜNYA
II. Dünya Savaşı'nı gerçekte kim kazandı?

Devletlerin katil dediği Stalin hala nasıl övülüyor?

Türkiye'de ise Josef Stalin'i öven yüz binlerce insan sosyal medyada Stalin'i trend yaptı. Peki hakkında tüm delilleriyle sayısız soykırım iddiası bulunan Josef Stalin'i övmek neden suç değil?

Tarihin en fazla insan öldüren katili olarak bilinen Josef Stalin'i Türkiye'de övenlerin ise milyonlarca Türk'ün ve katledilen Ukraynalı köylünün ahını aldığı kesin.

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