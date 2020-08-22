Kaliforniya yanıyor: Eyalet genelinde 367 yangın etkisini sürdürüyor
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yangınlar söndürülemiyor. Eyalet genelinde 367 yangının etkili olduğunu belirten yetkililer beş kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. San Francisco’nun güneyinde 48 bin kişiye tahliye emri verildi.
ABD’de sıcak hava dalgasının etkisinde kalan Kaliforniya eyaleti, irili ufaklı çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyalet genelinde 23’ü büyük çapta, 367 yangının etkili olduğunu belirtti. Yangınlara “olağanüstü” hava sıcaklığının ve “yıldırımların” neden olduğunu söyleyen Newsom, 72 saat içinde yaklaşık 11 bin yıldırım düştüğünü kaydetti.
33 KİŞİ YARALANDI
Öte yandan yetkililer, Solano ve Napa ilçeleriyle eyaletin orta kesiminde devam eden yangınlarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Ölenlerden birinin, yangın söndürme çalış maları sırasında düşen bir helikopterin pilotu olduğu, yangınlarda ise 33 sivil ve itfaiyecinin yaralandığı belirtildi. Yangınlar nedeniyle sadece San Francisco’nun güneyinde 48 bin kişiye “tahliye emri” verildi.