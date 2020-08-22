Kaliforniya yanıyor: Eyalet genelinde 367 yangın etkisini sürdürüyor

Ekonomi

Türkiye’nin Karadeniz’de bulduğu doğal gaz rezervi dünya basınında geniş yer buldu

Türkiye’nin Karadeniz’de doğal gaz rezervi bulduğunu duyurması dünya basınında geniş yer buldu. İngiltere basını, Türkiye’nin Karadeniz’de doğalgaz rezervi bulduğunu duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına yoğun ilgi göstererek, “Ülke ekonomisi ve enerji güvenliği için tarihi bir adım” ifadelerini kullandı. İran basını “Türkiye’ye doğal gaz ihraç eden ülkeler için rekabet artacak” ifadeleri kullanıldı. Fars Haber Ajansı ise Türkiye’nin bulduğu doğal gaz rezervini “Devasa Keşif” olarak adlandırırken, Akdeniz’de devam eden hidrokarbon arama faaliyetleri ve Yunanistan ile yaşanan gerileme de gönderme yaptı.