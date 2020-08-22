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AMERİKA

Kaliforniya yanıyor: Eyalet genelinde 367 yangın etkisini sürdürüyor

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yangınlar söndürülemiyor. Eyalet genelinde 367 yangının etkili olduğunu belirten yetkililer beş kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. San Francisco’nun güneyinde 48 bin kişiye tahliye emri verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaliforniya
Kaliforniya

72 SAATTE 11 BİN YILDIRIM

ABD’de sıcak hava dalgasının etkisinde kalan Kaliforniya eyaleti, irili ufaklı çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyalet genelinde 23’ü büyük çapta, 367 yangının etkili olduğunu belirtti. Yangınlara “olağanüstü” hava sıcaklığının ve “yıldırımların” neden olduğunu söyleyen Newsom, 72 saat içinde yaklaşık 11 bin yıldırım düştüğünü kaydetti.

Yangınlar nedeniyle aralarında konutların da bulunduğu 175 binanın kullanılamaz hale geldiği, 50 bin yapının da tehdit altında olduğu bildirildi.

Eyalet genelinde birçok kişi sıcaktan ve dumandan muzdarip olurken onbinlerce kişi elektriksiz kaldı.

33 KİŞİ YARALANDI

  • Öte yandan yetkililer, Solano ve Napa ilçeleriyle eyaletin orta kesiminde devam eden yangınlarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Ölenlerden birinin, yangın söndürme çalış maları sırasında düşen bir helikopterin pilotu olduğu, yangınlarda ise 33 sivil ve itfaiyecinin yaralandığı belirtildi. Yangınlar nedeniyle sadece San Francisco’nun güneyinde 48 bin kişiye “tahliye emri” verildi.

Protestolar kontrolden çıktı: ABD yangın yeri!
FOTOĞRAF 15
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Protestolar kontrolden çıktı: ABD yangın yeri!
ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'un Pazartesi günü Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken ölmesinin ardından düzenlenen protesto gösterileri yayılıyor. En az 30 kentte düzenlenen gösteriler şiddet görüntülerine sahne oldu. Araçlar ve binalar kundaklanırken, polis zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Protesto gösterilerinin düzenlendiği kentler arasında Minneapolis, Los Angeles, New York, Chicago, Atlanta, Washington, Philadelphia ve Indianapolis; gece sokağa çıkma yasağı ilan edilen şehirler arasında ise Philadelphia, Miami, Portland, Louisville ve San Francisco da var.
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