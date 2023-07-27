Kamboçya Meta'nın tüm gözetim kurulu üyelerinin ülkeye girişini yasakladı

Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in resmi Facebook hesabının geçici olarak Meta tarafından kapatılması nedeniyle böyle bir kararın alındığı vurgulanan açıklamada

, "Kamboçya vatandaşlarının basın özgürlüğünün yanı sıra hayranı oldukları ve destekledikleri liderlerinden güvenilir haberler alma haklarının engellenmesi amaçlanıyor."