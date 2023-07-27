Kamboçya Meta'nın tüm gözetim kurulu üyelerinin ülkeye girişini yasakladı

Meta
Kamboçya, sosyal medya devi Meta'nın 22 kişiden oluşan gözetim kurulu üyelerinin tamamına 4 Temmuz'dan itibaren ülkeye giriş yasağı getirdiğini duyurdu.
Açıklamada, gözetim kurulu üyelerinden halihazırda Kamboçya'da bulunanların da 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri gerektiği belirtildi.
Meta gözetim kurulu, Başbakan Hun Sen'in ocakta paylaştığı bir videonun Facebook politikalarını ihlal ettiğini gerekçe göstererek hesabı 6 ay boyunca askıya almıştı.
Bunun ardından Hun Sen de geçen hafta yaptığı açıklamada, 14 milyondan fazla takipçisi bulunan hesabını kalıcı olarak kullanıma kapattığını duyurmuştu.