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Kanada Başbakanı Carney'den Trump'a uyarı: Ticaret politikalarından ABD'liler de mağdur olacak

Kanada Başbakanı Carney'den Trump'a uyarı: Ticaret politikalarından ABD'liler de mağdur olacak

12:1222/03/2025, Cumartesi
DHA
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Kanada Başbakanı Mark Carney
Kanada Başbakanı Mark Carney

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump'ın uyguladığı ticaret politikalarından ABD'lilerin de mağdur olacağını belirtti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, başkent Ottawa'da eyalet liderleriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Carney, Kanada'nın egemen devlet olarak hak ettiği saygıyı görene kadar ABD Başkanı Donald Trump'la müzakere etmeyeceğini vurguladı.


Trump'ın uyguladığı ticaret politikalarından ABD'lilerin de mağdur olacağını söyleyen Carney, bu nedenle Trump yönetimiyle müzakerelerin saygı çerçevesinde, kapsamlı boyutta ele alınacağından emin olduğunu ifade etti.




#Kanada
#Mark Carney
#Trump
#ABD

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