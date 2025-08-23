Kanada: Gazze'deki korkunç derecede kötüleşen koşullar konusunda endişeliyiz

Kanada'nın Uluslararası Kalkınma Bakanı Randeep Sarai yaptığı açıklamada, Kanada'nın, Gazze'deki "korkunç kötüleşen koşullar ve açlıktan kaynaklanan" sivil ölümlerindeki artış ile özellikle de çocukların durumuyla ilgili duyduğu "derin endişeyi" aktardı.

Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC) kuruluşunun Gazze'de kıtlık yaşandığına dair raporuna atıfta bulunan Sarai, gelecek haftalarda Deyr el-Belah ve Han Yunus vilayetlerinde de kıtlık yaşanmasının muhtemel olduğunu vurguladı.

Sarai, "Devam eden çatışma ve İsrail hükümetinin askeri eylemleri, kıtlığı Gazze'deki Filistinliler için yıkıcı bir gerçeklik haline getirdi ve kriz büyümeye devam ediyor. " ifadelerine yer verdi.

"İşgalci güç" diye nitelediği İsrail'in uluslararası insancıl hukuka karşı yükümlülükleri konusunda başarısız olduğu görüşünü paylaşan Bakan Sarai, Tel Aviv yönetiminin, insani yardımları engelleyerek daha fazla sivilin ölmesine yol açtığının altını çizdi.

Sarai, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik yoğunlaştırmayı planladığı saldırının, halihazırda ciddi gıda kıtlığıyla karşı karşıya olan sivillere daha fazla zarar vereceğini kaydetti.

⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 673 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 10 bin 778 kişi yaşamını yitirdi, 45 bin 632 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 76’ya çıktı, yaralıların sayısı da 15 bin 308 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.







