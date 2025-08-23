Yeni Şafak
50 ülkeden 150 alim Gazze için bir arada: İslami ve insani bir sorumluluk Gazze

50 ülkeden 150 alim Gazze için bir arada: İslami ve insani bir sorumluluk Gazze

Pınar Görgü
Pınar Görgü
23/08/2025, Cumartesi
G: 23/08/2025, Cumartesi
Dünya Müslüman Alimler Birliği

Dünya genelinden 50'den fazla ülkeden 100'ü aşkın İslam âlimi, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" temalı konferansta bir araya geldi. İslam Âlimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, "Enkaz haline getirilen Gazze'de yaşayanların ne suçu var? Yeryüzünde sözü geçen siyasi liderler neredesiniz? İşte bu sesi duyurmak için İslam alimleri burada toplanmıştır" dedi.

İstanbul, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek ve uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek amacıyla düzenlenen önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Dünya genelinden 50'den fazla ülkeden 100'ü aşkın İslam âlimi,
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze"
temalı konferansta, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya geldi.
İslam Âlimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu,
"Enkaz haline getirilen Gazze'de yaşayanların ne suçu var? Yeryüzünde sözü geçen siyasi liderler neredesiniz? İşte bu sesi duyurmak için İslam alimleri burada toplanmıştır"
ifadelerini kullandı.
İslam Âlimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye'deki İslam Alimleri Vakfı iş birliğinde düzenlenen 50 ülkeden 150 İslam aliminin katıldığı "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Eyüp Sultan Camisi'nde kıldırdığı cuma namazının ardından başladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, buradaki konuşmasında programın Dünya Müslüman Âlimler Birliği ve Türkiye İslam Âlimleri Vakfı öncülüğünde bir hafta süreceğini belirtti.

Erbaş,
"Tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de bir millet yok ediliyor. Bütün tarih, kültür, medeniyet, vicdan, ahlak, hukuk yok ediliyor"
ifadelerini kullandı.
Programa Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadağî ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra Sudan eski Vakıflar Bakanı Prof. Dr. İsam Beşir, Irak Fıkıh Konseyi Başkanı ve Ebu Hanife el-Numan Camii İmamı Ahmed Hasan Taha, Avustralya Müftüsü İbrahim Salem Ebu Muhammed ile eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez gibi isimler katılıyor.

Ayasofya Camii’nde sonuç bildirgesiyle tamamlanacak

  • Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen konferans, katılımcı heyet başkanlarının protokol konuşmalarıyla başladı. 28 Ağustos’a kadar sürecek etkinlikte Gazze’deki insani kriz, Mescid-i Aksa’nın kutsiyeti, Batı Şeria’daki direniş ve Filistin davasının farklı boyutları 18 çalıştayda ele alınacak. Konferans, 29 Ağustos’ta Ayasofya Camii’nde kılınacak cuma namazının ardından okunacak sonuç bildirgesiyle tamamlanacak.


