Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekmek ve ortak sorumluluk bilinci oluşturmak amacıyla, 50 farklı ülkeden İslam alimleri bugün İstanbul’da bir araya geliyor.





Programa Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadağî ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra Sudan eski Vakıflar Bakanı Prof. Dr. İsam Beşir, Irak Fıkıh Konseyi Başkanı ve Ebu Hanife el-Numan Camii İmamı Ahmed Hasan Taha, Avustralya Müftüsü İbrahim Salem Ebu Muhammed ile eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez gibi isimler katılıyor.





'İslami ve insani bir sorumluluk: Gazze' Konferansı'nın sonuç bildirgesi 29 Ağustos'ta Ayasofya'da açıklanacak.





'TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE BİR MİLLET YOK EDİLİYOR'

Konferansın başlangıcını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş gerçekleştirdi. Erbaş, "Tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de bir millet yok ediliyor. Bütün tarih, kültür, medeniyet, vicdan, ahlak, hukuk yok ediliyor" ifadelerini kullandı.





İstanbul'da tarihi buluşma: 50'den fazla ülkeden 100'ü aşkın İslam alimi 'Ey Gazze hepimiz yanındayız'





KONFERANSIN HEDEFLERİ TEK TEK AÇIKLANDI

'Ey Gazze hepimiz yanındayız' diyerek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Gazze Konferansı'nın hedeflerini tek tek anlattı. Hacımüftüoğlu, "Siyonist terör devleti, Gazze'yi açıkla ilan ettiği bir planla bütünüyle yok etmeye kalkışmaktadır" dedi. 28 Ağustos 'Oruç ve Dua Günü' olarak ilan edildi.





Gazze Konferansı'nın hedefleri şu şekilde;

Kudüs ve Gazze'nin insani durumunu değerlendirme

Gazze'ye gerçekleştirilen saldırıları engellemek

Kalıcı bir komite kurmak

Müslüman olmayan ülke ve liderlerden nasıl istifade edileceği değerlendirilecek









'HEPİMİZİN İMTİHANI GAZZE'

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el- Karadaği, Gazze'ye dair konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Karadaği, 'Müslümanlar olarak en büyük imtihanımız Gazze'' ifadelerini kullandı.









GAZZE KONFERANSI NEREDE DÜZENLENECEK?

Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin öncülüğünde İslam Alimleri Vakfı’nın desteğiyle düzenlenecek program, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda “İnsanlığın Ortak Sorumluluğu: Gazze” temasıyla 22–29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



