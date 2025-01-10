Kanadalı turist Delhi Havalimanı'nda bavulunda timsah kafatası ile yakalandı

Hindistan'da akılalmaz bir olay yaşandı. Kanadalı turist, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki havalimanı gümrüğünde bavulun timsah kafatası ile yakalandı. Kafatasını Tayland'dan satın aldığı kaydedilen turist, gözaltına alındı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki havalimanında bavulunda timsah kafatası taşıdığı belirlenen 32 yaşındaki Kanadalı turist yakalandı.
Kanadalı turistin gözaltına alındığı, timsah kafatasının ise Orman ve Vahşi Yaşam Birimi'ne teslim edildiği aktarıldı. Turistin kafatasını Tayland'dan satın aldığı kaydedildi.
Geçtiğimiz yıl da 32 yaşındaki Kanadalı kadın bir turist, bavulunda tanımlanamayan bir hayvana ait boynuzlar bulunmasının ardından Yeni Delhi Havalimanı'nda durdurulmuştu. Turist, yetkililere boynuzları Kuzey Ladakh bölgesinde yaptığı bir yürüyüş sırasında aldığını ve hatıra olarak götürmeye karar verdiğini söylemişti.