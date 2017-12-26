;Kara mizah

Siyasete atılmadan önce “aptal” ve “salak” tiplemeleriyle komedyenlik yapan Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, ülkesinin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması talimatı verdi. Ekonomik olarak ABD’ye teslim olan Orta Amerika ülkesi Guatemala’nın bu kararı ABD Başkanı Donald Trump’ın tartışmalı Kudüs kararının ardından geldi. Bu hamle, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun geçen hafta aldığı “elçiliklerin Kudüs’e taşınmaması” kararını ihlal ediyor. Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump’ın kararını geçersiz sayan karara 128 ülke evet oyu verirken Guatemala, ABD ile İsrail’in yanında durarak hayır oyu kullanmıştı. Karara 9 ülke hayır oyu vermiş, 35 ülke de çekimser kalmıştı.

ASLAN PAYI ABD’YE AİT

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Orta Amerika ülkesi Guatemala’nın, ABD’yle yakın ilişkisi dikkati çekiyor. Eski İspanya İmparatorluğu sömürgesi Guatemala, bağımsızlığını kazandığı 1821’den bu yana ABD’yle yakın ticari ve askeri ilişkiye sahip. Guatemala ile ABD arasındaki ticari ilişki 10 milyar dolar seviyesinde. Ülke, ihracatının yüzde 40’ını ABD’ye yaparken, ithalattaki yüzde 36’lık aslan payı da ABD’ye ait.

GÖÇMEN PARASI

Guatemala’yı ABD’ye yakınlaştıran bir başka neden ise ABD’de yaşayan 1,2 milyon Guatemalalı göçmen. Nüfusunun yüzde 12’si yoksulluk sınırı altında yaşayan 16 milyonluk ülkedeki 4 milyondan fazla insan, ABD’de göçmen olarak yaşayan akrabalarının gönderdiği paralarla yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyor. ABD’deki göçmenlerin her yıl Guatemala’ya gönderdiği para, ülkenin 67 milyar dolarlık gayri safi milli hasılasının yüzde 10’luk kısmını oluşturuyor.

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CIA’NİN İSTASYON ÜLKESİ

ABD istihbarat servisi CIA ile Guatemala ordusu arasındaki ilişki de dikkat çekici. CIA, yayınladığı belgelerde 1954’de Guatemala’da gerçekleşen askeri darbeye destek verdiğini açıklamıştı. Guatemala’daki Sovyet etkisini kırmak için yapılan darbeye destek veren CIA’nın ülkedeki Amerikan özel şirketlerini kullandığı biliniyor. ABD, ülkede 1960’lı yıllarda başlayan ve 30 yıldan fazla süren aşırı sağcı Mayan isyancılarının bastırılmasında Guatemala ordusuna silah ve mühimmat desteği verdi. Hükümet ve isyancılar arasında 1996 yılında imzalanan anlaşma ile sona eren iç çatışmalarda 400 binden fazla sivil hayatını kaybetmişti.

Guatemala Devlet Başkanı Morales, siyasete atılmadan önce “aptal” ve “salak” tiplemeleriyle komedyenlik yapıyordu. Siyasete yabancı olan Jimmy mensubu olduğu Ulusal Yakınlaşma Cephesi’nin 158 sandalyeli mecliste sadece 11 milletvekili bulunuyor. Morales, 2016’da İsrail’i ziyaret ederek görüşmeler yapmıştı.

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Guatemala Devlet Başkanı Morales, siyasete atılmadan önce “aptal” ve “salak” tiplemeleriyle komedyenlik yapıyordu. Siyasete yabancı olan Jimmy mensubu olduğu Ulusal Yakınlaşma Cephesi’nin 158 sandalyeli mecliste sadece 11 milletvekili bulunuyor. Morales, 2016’da İsrail’i ziyaret ederek görüşmeler yapmıştı.

Tam bir hayal kırıklığı

Filisitin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın danışmanı Mecdi Halidi, Guatemala’nın Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararın karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. Mecidi,” siyasi ve diplomatik yolla mücadele etmemiz gereken bir karar” ifadelerini kullandı. Halidi, Guatemala’nın BM Genel Kurulu’nun geçen hafta aldığı “elçilikleri Kudüs’e taşımama” kararını ihlal ettiğine de dikkat çekti.

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300 binlik işgal!

İsrail, Kudüs’te 300 bin konutluk işgal birimi inşa ediyor. İsrail İskan Bakanı, bu rejimin Kudüs’te 300 bin yeni yerleşim birimi inşa etmeyi planladığını açıkladı. İsrail’in Kanal 10 televizyonundaki haberde bunun Doğu Kudüs’ün etrafında yer alan Yahudi yerleşim birimlerinin Kudüs’e bağlanmasını öngören “Büyük Kudüs” planının bir parçası olduğuna vurgu yapıldı. Galant’ın bu açıklamasının, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanımasından 3 hafta sonra yapılması dikkat çekti. İsrail hükümeti geçen çarşamba günü işgal altındaki Batı Şeria’nın Ürdün Vadisi (Ağvar) bölgesinde de 10 bin Yahudi’nin iskan edileceği 3 yeni Yahudi yerleşim birimi kuracağı açıklanmıştı.