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Dünya Karabağlı futbolcular 27 yıl sonra Ağdam Cuma Camiinde namaz kıldı
ASYA

Karabağlı futbolcular 27 yıl sonra Ağdam Cuma Camii'nde namaz kıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev ve Azerbaycan'da görevli olan yabancı ülke diplomatları, Ermenistan ordusu tarafından harabeye çevrilen Ağdam kentini ziyaret etti. Karabağ Ağdam Futbol Kulübü'de ziyaret kapsamında 27 yıl sonra Ağdam'a geldi. Futbolcular 27 yıl sonra Ağdam Cuma Camii'nde namaz kıldı.

Haber Merkezi İHA
Karabağlı Futbolcular 27 yıl sonra Ağdam'da namaz kıldı.
Karabağlı Futbolcular 27 yıl sonra Ağdam'da namaz kıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev ve Azerbaycan'da görevli olan yabancı ülke diplomatları, Ermenistan ordusu tarafından harabeye çevrilen Ağdam kentini ziyaret etti. Karabağ Ağdam Futbol Kulübü'de ziyaret kapsamında 27 yıl sonra Ağdam'a geldi.

27 yıl sonra ilk ziyaret

Karabağ Ağdam Futbol Kulübü oyuncuları, teknik heyeti ve yöneticileri 27 yıl sonra Ağdam'a gelerek, Ağdam Cuma Cami'nde namaz kıldı ve dua etti. Futbolcular, 27 yılın ardından kendilerine ait olan ama tamamen yıkılan İmaret Stadı'nda futbol oynadı ve şampiyonluk kupasını kaldırdı. Haciyev'de bu sembolik maçta futbolculara eşlik etti.

Ağdam ziyareti kapsamında Karabağ kulübünün kurucularından, Azerbaycan Milli Kahramanı Allahverdi Bağırov da mezarı başında anıldı.

Öte yandan Azerbaycan ordusu, Ağdam'daki mayın arama ve imha çalışmalarına devam ediyor.

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