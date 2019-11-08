Hacılar, geçmişte sayısı kısıtlı tutulan ziyaretlerdeki gibi isimlerini de önceden bildirmek zorunda olmayacak.

TÖRENLE AÇILACAK

Yıllardır Keşmir başta olmak üzere birçok konudaki anlaşmazlıklar nedeniyle ilişkilerin gergin olduğu Hindistan ve Pakistan’ın üzerinde anlaşma sağladığı tek konu olan Kartarpur Koridoru, 9 Kasım’da açılıyor. Pakistan Başbakanı İmran Han ve eski Hindistan Başbakanı Manmohan Singh’in katıldığı törenle açılacak koridorla, Sih hacılar, Pakistan’a pasaport ve vizesiz girebilecek.

SİHLER İÇİN KUTSAL

Pakistan’ın Kartarpur kentinde, sınıra 4,5 kilometre uzaklıkta bulunan Gurdvara Darbar Sahib Tapınağı, Sihizm inancının kurucusu Baba Nanak’ın 18 yıl yaşadığı ve öldüğü yer olması nedeniyle Sihler tarafından hac noktası kabul ediliyor. İki ülke arasındaki sorunlar nedeniyle Hindistan vatandaşı Sihler, yıllarca bölgeye giremezken, ibadetlerini sınır boyunca kurulan dürbünlerle tapınağı izleyerek yapmıştı.

GİRİŞ 20 DOLAR

Sihizm’in en kutsal tapınaklarının başında yer alan Gurdvara Darbar Sahib, son bir yılda yapılan düzenlemelerle binlerce hacıyı ağırlayacak kapasiteye ulaşmanın yanında artık Hindistan’dan gelecek hacıların da pasaport ve vize sahibi olmaksızın ulaşabileceği bir tapınak haline geldi. İki ülke arasında yapılan anlaşmayla Sihler, hac dönemi sayılan kasım ayında sınırda 20 dolar ödeyerek Pakistan’a girip tapınağı ziyaret edebilecek.