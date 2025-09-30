Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Kassam Tugayları Gazze'de İsrail birliklerini hedef aldığını duyurdu

Kassam Tugayları Gazze'de İsrail birliklerini hedef aldığını duyurdu

21:3030/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Kassam Tugayları
Kassam Tugayları

Kassam Tugayları yaptıkları açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bir okulun içine konuşlanan İsrail askerlerinin ve araçlarının hedef alındığını duyurdu. Açılan ateş sonucu, İsrail askerlerinin bir kısmının öldüğü bir kısmının ise yaralandığı aktarıldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneyinde İsrail birliklerini hedef aldıklarını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, Gazze şehrinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bir okulun içinde konuşlanan İsrail askerlerinin ve araçlarının hedef alındığı belirtildi.

İsrail askerlerine sıfır mesafeden açılan ateş sonucu askerlerin bir kısmının öldüğü bir kısmının ise yaralandığı kaydedildi.

Aynı yerde İsrail'e ait iki askeri araca vakum bombaları atıldığı,
"Merkava"
tipi bir tankın da başarıyla havaya uçurulduğu ifade edildi.

Olayın ardından ölü ve yaralıları almak için bölgeye İsrail helikopterlerinin acil iniş yaptığı aktarıldı.

Kassam Tugayları, pazar günü de Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde 10. Cadde yakınlarında İsrail'e ait
"Merkava"
tipi bir tankı hedef aldıklarını duyurdu.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.



#gazze
#israil
#Kassam
#soykırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KOSGEB 2025 girişimci desteği: KOSGEB başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? 36 ay geri ödemesiz 1,5 milyon TL kredi