Kassam Tugayları Gazze'de İsrail birliklerini hedef aldığını duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneyinde İsrail birliklerini hedef aldıklarını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.
Kassam Tugayları'nın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, Gazze şehrinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bir okulun içinde konuşlanan İsrail askerlerinin ve araçlarının hedef alındığı belirtildi.
İsrail askerlerine sıfır mesafeden açılan ateş sonucu askerlerin bir kısmının öldüğü bir kısmının ise yaralandığı kaydedildi.
Olayın ardından ölü ve yaralıları almak için bölgeye İsrail helikopterlerinin acil iniş yaptığı aktarıldı.
İsrail ordusundan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.