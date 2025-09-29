Kirli teklifi reddeden 2 aileye saldırı

Terör devleti İsrail, Gazze’de kendisiyle işbirliği yapmayı reddeden ailelere saldırdı. Suudi Arabistan merkezli Şarku’l Avsat gazetesinin haberine göre, Hamas sonrası dönemde aşiret temelli bir yönetim kurma planına “hayır” diyen Bakr ve Dugmuş ailelerine ait evler, ailelerin bu planı reddetmesi sonrası işgalci güç tarafından savaş uçaklarıyla bombalandı ve onlarca sivil katledildi. Tel Aviv yönetimi, Gazze’yi aşiretlere bölerek birleşik bir Filistin devletinin doğmasını engellemek isterken, daha önce DEAŞ bağlantılı Yaser Ebu Şabab liderliğinde bir grup Filistinliyi silahlandırmıştı.





AMAÇ GAZZE’Yİ BÖLMEK

Habere göre Şin Bet, Bakr ve Dugmuş ailelerinin önde gelenlerine, Hamas’ın yerine geçecek şekilde silahlı gruplar kurarak yardımları yönetme, mahalleleri idare etme, Hamas’a karşı savaşma ve İsrail’e istihbarat aktarma teklifinde bulundu. Amaç, Gazze’yi “bölgeler” halinde aşiret veya silahlı gruplar tarafından yönetilen yapılara bölmek ve birleşik bir Filistin yönetiminin doğmasını engelleyerek bağımsız Filistin devletinin temelini boşa çıkarmaktı. Teklifi reddeden Dugmuş ailesine ait Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi’ndeki evlere düzenlenen saldırıda 30 kişi öldü, en az 20 kişinin enkaz altında olduğu belirtildi.





VATANSEVER TUTUM

Sonrasında ise Al-Şati Mülteci Kampı yakınında Bakr ailesine ait bir ev bombalandı; saldırıda 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Aynı aileye ait başka çok katlı bir bina ve Gazze Limanı yakınındaki boş bir yapı da hedef alındı. Bakr ailesinin ileri gelenlerinden biri, Şarku’l Avsat’a yaptığı açıklamada, İsrail’in kendilerinden Hamas’ın tasfiyesinin ardından Al-Şati’yi yönetmelerini talep ettiğini, ancak bunu kesin bir dille reddettiklerini söyledi. Saldırıların kaçınılmaz olduğunu bildikleri için kadın ve çocukların evlerden tahliye edilmesi talimatını verdiklerini aktardı. Gazze’nin en büyük ailelerinden biri olan ve balıkçılıkla köklü bağları bulunan Bakr aşireti, içlerinde Fetih ve İslami Cihad’a mensup kişilerin de bulunduğunu, İsrail’le iş birliği teklifini reddetmelerinin, “vatansever bir duruştan” kaynaklandığını vurguladı.





MİLİS GÜÇLER KURUP SİLAHLANDIRDI

Haberde, İsrail’in son dönemde özellikle Refah, Han Yunus, Gazze kenti doğusu ve kuzeyde bazı bölgelerde aşiret temelli milislerden yararlandığı, ancak birçok ailenin bu gruplara katılan üyelerini reddettiği belirtildi. Söz konusu gruplara Yaser Ebu Şebab, Rami Helles ve Hossam el-Astal gibi isimlerin liderlik ettiği kaydedildi.





DEAŞ BAĞLANTILI GRUPLARI SAHAYA SÜRDÜ

Haberde ayrıca, İsrail’in Gazze’yi aşiretler üzerinden bölme girişiminin yeni olmadığı, soykırımın ilk yılında dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın benzer bir planı devreye soktuğu ancak Hamas’ın iş birliğine yanaşan bazı şahısları tehdit ederek ya da öldürerek girişimi engellediği hatırlatıldı. Yaser Ebu Şebab liderliğindeki bir grup, güvenli bölge ilan edilen bir alanın kontrolünün kendilerinde olduğunu duyurmuştu. Eski Güvenlik Bakanı Avigdor Lieberman, çeteleri İsrail'in silahlandırdığını itiraf etmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu ise "Hamas'a karşı olan aşiretleri harekete geçirdik” demişti. Söz konusu grubun DEAŞ’la bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı.



