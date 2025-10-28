Kassam Tugayları, İsrailli bir esirin cesedini daha teslim edeceğini açıkladı

Açıklamada, "Aksa Tufanı esir takası anlaşması kapsamında İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki bir tünelde kısa süre önce bulunan İsrailli bir esirin cesedini saat 20.00'de (TSİ 21.00'de) teslim edecek." ifadesi kullanıldı.

Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 17 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.