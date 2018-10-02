Dünya Katalonyadan İspanyaya ret
AVRUPA

Katalonya'dan İspanya'ya ret

Katalonya Parlamentosu, aralarında eski Katalan lider Carles Puigdemont'un da bulunduğu kaçak ya da tutuklu Katalan siyasetçilerin milletvekilliklerini askıya alma kararını reddeden tasarıyı kabul etti.

Haber Merkezi AA
Vatandaşlar Partisi Lideri Ines Arrimadas, Katalonya Meclisi'ndeki oylama öncesi konuşma yapıyor.
Vatandaşlar Partisi Lideri Ines Arrimadas, Katalonya Meclisi'ndeki oylama öncesi konuşma yapıyor.

Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, İspanya yargısının aralarında eski Katalan lider Carles Puigdemont'un da olduğu bazı siyasetçilerin milletvekilliklerini askıya alma kararını reddeden tasarıyı onayladı.

Parlamentoda, kaçak Puigdemont ve diğer 5 Katalan siyasetçinin görevlerine devam edip edemeyeceği görüşüldü. Ayrılıkçı üyeler, İspanya Yüksek Mahkemesinin bu kişilerin milletvekilliklerini askıya alma kararını reddeden bir tasarıyı oylayarak kabul etti. Birlik yanlısı partilerin ret oyu verdiği düzenlemeyle kaçak ya da tutuklu Katalan siyasetçilere vekalet vererek oy haklarını kullanma imkanı da tanındı.

Kararın, merkezi hükümet ile Katalonya yönetimi arasında yeni bir soruna yol açması bekleniyor.

Avrupa'da çatlak büyüyor
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Avrupa'da çatlak büyüyor
İspanya'nın doğusunda bulunan Katalonya Özerk Yönetimi'nin 'bağımsızlık' sürecine dair her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken, Avrupa Birliği'nin (AB) diğer üye ülkeleri arasında da benzer ayrılıkçı hareketler gözleniyor. İspanya'da Katalonya'nın dışında Basklar, Fransa'da Korsika, Belçika'da Flamanlar, İtalya'da Padanya ile Güney Tirol, Birleşik Krallık'ta İskoçya, Almanya'da Bavyera, Danimarka'da Grönland... Avrup İspanya'nın doğusunda bulunan Katalonya Özerk Yönetimi'nin 'bağımsızlık' sürecine dair her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken, Avrupa Birliği'nin (AB) diğer üye ülkeleri arasında da benzer ayrılıkçı hareketler gözleniyor. İspanya'da Katalonya'nın dışında Basklar, Fransa'da Korsika, Belçika'da Flamanlar, İtalya'da Padanya ile Güney Tirol, Birleşik Krallık'ta İskoçya, Almanya'da Bavyera, Danimarka'da Grönland... Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen, filizlenen ayrılıkçı akımlarla çözülüyor, gelin tüm bu sürece birlikte bakalım.

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Süreç

İspanya Anayasa Mahkemesinin, yasa dışı olduğunu ilan etmesine rağmen geçen sene 1 Ekim'de Katalonya Özerk Yönetim Bölgesi'nde bağımsızlık referandumuna gidilmiş, 27 Ekim'de de Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, referandum sonuçlarına dayanarak tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.

Bunun üzerine, dönemin İspanya Başbakanı Mariano Rajoy yönetimindeki merkezi hükümet, Senato'nun onayıyla özerk yönetim hükümetini feshetmiş, bölgeyi doğrudan yönetmeye başlamış ve 21 Aralık'ta erken seçime gidilmesine karar vermişti.

Katalonya'da 'bağımsızlık' kutlanıyor
FOTOĞRAF 12
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Katalonya'da 'bağımsızlık' kutlanıyor
Title
Katalonya'da 'bağımsızlık' kutlanıyor
Title
Katalonya'da 'bağımsızlık' kutlanıyor
Title
Katalonya'da 'bağımsızlık' kutlanıyor
Title
Katalonya'da 'bağımsızlık' kutlanıyor
Title
Katalonya'da 'bağımsızlık' kutlanıyor
Title
Katalonya'da 'bağımsızlık' kutlanıyor
Title
Katalonya'da 'bağımsızlık' kutlanıyor
Title
Katalonya'da 'bağımsızlık' kutlanıyor
Title
Katalonya'da 'bağımsızlık' kutlanıyor
Title
Katalonya'da 'bağımsızlık' kutlanıyor
Title
Katalonya'da 'bağımsızlık' kutlanıyor
Katalonya'da 'bağımsızlık' kutlanıyor
İspanya'nın doğusundaki Barselona'da yer alan Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu yapılan gizli oylamayla tek taraflı bağımsızlık kararı aldı. Kararın ardından bağımsızlık yanlısı vatandaşlar, Sant Jaume Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu.
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21 Aralık'ta yapılan erken seçimleri, ayrılıkçı partiler az farkla kazanmış, bağımsızlık hedefiyle bir hükümet kurmuştu.

Haziran ayında göreve gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Katalonya'ya daha fazla özerklik verilmesi konusunda referandum yapılmasını önerirken, ayrılıkçıların talep ettiği bağımsızlık referandumuna karşı çıkmıştı.

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Haklarında tutuklama kararı bulunan eski Katalan lider Carles Puigdemont ve bazı eski bakanlar veya siyasetçiler, Belçika, İskoçya ve İsviçre'ye kaçarken, 9 eski hükümet üyesi ise tutuklu durumda.

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