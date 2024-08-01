Katil İsrail Gazze'de bir aracı hedef aldı: 5 Filistinli yaşamını yitirdi

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan açıklamada ise İsrail'in, Gazze'deki Megazi Mülteci Kampı'nın girişine yakın bölgede bir aracı hedef alması sonucu hayatını kaybedenler olduğu ve çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.