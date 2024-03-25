Katil İsrail ordusu Şifa Hastanesi çevresini hedef aldı: Onlarca Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bir marketi basan Siyonist İsrail askerleri, ailesiyle alışveriş yapan Filistinli bir çocuğun önce kazağını çıkardı. Ardından kardeşi ve annesinin yanında ona defalarca vurdu. İşgalci asker, olaya müdahale etmeye çalışan market sahibine de sus işareti yaparak tehdit etti. İşgalci askerin, Filistinli çocuğun üzerinden çıkardığı kazağı daha sonra yırtmaya çalıştığı da dikkatlerden kaçmadı. O anlar marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.